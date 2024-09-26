Турция добивается от Германии переименования неканоничного донер-кебаба

Власти Турции добиваются от Германии продажи донер-кебаба, приготовленного только по классическому рецепту, где нельзя использовать телятину и индейку, а также различные добавки, отходящие от канона. В противном случае для этого блюда требуют использовать другое название. Об этом 26 сентября пишет издание The Economist.
Жалобу Турция подала еще два года назад, а 19 сентября этого года Еврокомиссия дала сторонам шесть месяцев на поиск компромисса. Если Анкара и Берлин не придут к соглашению, то статус донер-кебаба ЕК определит сама.
Те кебабы, что готовят в Германии, сильно отличаются по составу от турецких «собратьев». Немецкая вариация представляет из себя завернутую в питу начинку с капустой или салатом, политыми соусами. В Турции же донер обычно подают на подложке из риса или завернутым в лаваш с картофелем фри, помидорами и острым перцем. Иногда в него добавляют плавленый сыр.
В Европе донер пользуется крайней популярностью - в год его продажи достигают 3,5 млрд евро, из которых 2,3 млрд приходятся на Германию. В ФРГ блюдо очень дорогое - около 10 евро за порцию (почти 1000 рублей).