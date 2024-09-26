Турция добивается от Германии переименования неканоничного донер-кебаба

Власти Турции добиваются от Германии продажи донер-кебаба, приготовленного только по классическому рецепту, где нельзя использовать телятину и индейку, а также различные добавки, отходящие от канона. В противном случае для этого блюда требуют использовать другое название. Об этом 26 сентября пишет издание The Economist.



Жалобу Турция подала еще два года назад, а 19 сентября этого года Еврокомиссия дала сторонам шесть месяцев на поиск компромисса. Если Анкара и Берлин не придут к соглашению, то статус донер-кебаба ЕК определит сама.

