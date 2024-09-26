    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 15

    3 м/с, южн

    752мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd92.41eur103.19

    Турция добивается от Германии переименования неканоничного донер-кебаба

    495
    1 комментарий

    Власти Турции добиваются от Германии продажи донер-кебаба, приготовленного только по классическому рецепту, где нельзя использовать телятину и индейку, а также различные добавки, отходящие от канона. В противном случае для этого блюда требуют использовать другое название. Об этом 26 сентября пишет издание The Economist.

    Жалобу Турция подала еще два года назад, а 19 сентября этого года Еврокомиссия дала сторонам шесть месяцев на поиск компромисса. Если Анкара и Берлин не придут к соглашению, то статус донер-кебаба ЕК определит сама.

    Те кебабы, что готовят в Германии, сильно отличаются по составу от турецких «собратьев». Немецкая вариация представляет из себя завернутую в питу начинку с капустой или салатом, политыми соусами. В Турции же донер обычно подают на подложке из риса или завернутым в лаваш с картофелем фри, помидорами и острым перцем. Иногда в него добавляют плавленый сыр.

    В Европе донер пользуется крайней популярностью - в год его продажи достигают 3,5 млрд евро, из которых 2,3 млрд приходятся на Германию. В ФРГ блюдо очень дорогое - около 10 евро за порцию (почти 1000 рублей).

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close