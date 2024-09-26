Экс-депутат от «Новых людей» Григорий Шилкин ушел из Госдумы ради бизнеса, но стал подозреваемым по делу об особо крупном хищении

Бывший депутат Госдумы от партии «Новые люди» Григорий Шилкин был задержан по подозрению в присвоении или растрате, совершенной организованной группой в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК). О задержании экс-парламентария, состоявшемся накануне, 26 сентября сообщает РБК.



По данным издания, Шилкина задержали в Архангельске и доставили в Москву, а по месту его жительства и в офисе были проведены обыски. Ему вменяется хищение в особо крупном размере, наказанием за которое может стать лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее издание называло Шилкина «экспертом в области энергетики» и сообщало, что он сдал в июле текущего года мандат, полученный 19 сентября 2021 года, ради возвращения в бизнес. При этом он остался членом партии «Новые люди».

«Григорий Шилкин слагает с себя полномочия депутата, поскольку решил вернуться к работе в сфере предпринимательства», — рассказывали тогда в пресс-службе НЛ и добавляли, что продолжат с ним работу «по всем ключевым направлениям и особенно по мониторингу качества законов для предпринимателей».

По предварительным данным, интерес правоохранительных органов к Шилкину может быть связан с долгами ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие», которые составляют порядка 2 миллиардов рублей.

