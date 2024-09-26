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Власть Общество Экс-депутат от «Новых людей» Григорий Шилкин ушел из Госдумы ради бизнеса, но стал подозреваемым по делу об особо крупном хищении

Экс-депутат от «Новых людей» Григорий Шилкин ушел из Госдумы ради бизнеса, но стал подозреваемым по делу об особо крупном хищении

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3 комментария

Бывший депутат Госдумы от партии «Новые люди» Григорий Шилкин был задержан по подозрению в присвоении или растрате, совершенной организованной группой в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК). О задержании экс-парламентария, состоявшемся накануне, 26 сентября сообщает РБК.

По данным издания, Шилкина задержали в Архангельске и доставили в Москву, а по месту его жительства и в офисе были проведены обыски. Ему вменяется хищение в особо крупном размере, наказанием за которое может стать лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее издание называло Шилкина «экспертом в области энергетики» и сообщало, что он сдал в июле текущего года мандат, полученный 19 сентября 2021 года, ради возвращения в бизнес. При этом он остался членом партии «Новые люди».

«Григорий Шилкин слагает с себя полномочия депутата, поскольку решил вернуться к работе в сфере предпринимательства», — рассказывали тогда в пресс-службе НЛ и добавляли, что продолжат с ним работу «по всем ключевым направлениям и особенно по мониторингу качества законов для предпринимателей».

По предварительным данным, интерес правоохранительных органов к Шилкину может быть связан с долгами ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие», которые составляют порядка 2 миллиардов рублей.

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Комментарии
4
VKuser174198221
41 минута
Работайте Братья! Там их в Госдуме еще много осталось!
160294672
1 минута
Новые люди такие же воры, как и старые
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