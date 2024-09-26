Суета вокруг «Бесогона»: Верховный суд изучает доменный спор с участием продюсерского центра Никиты Михалкова

Высший суд принял к рассмотрению дело о праве собственности на домен besogon.tv, над которым продюсерский центр под руководством Никиты Михалкова пока что безрезультатно пытается установить контроль. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщает «Коммерсантъ».



Стало известно, что 20 сентября Верховный суд передал на рассмотрение коллегии по экономическим делам жалобу ООО «Бесогон» Никиты Михалкова касательно спора о домене besogon.tv. В судебном акте приведена позиция «Бесогона», согласно которой первоначальный администратор домена Роман Ерохин зарегистрировал его в марте 2011 года, вскоре после выпуска первого эпизода программы. Судебные разбирательства идут с сентября 2021 года.



Основное требование истца — передать ему право управления доменом — могут рассмотреть по новой в связи с новыми подробностями дела. Отмечается, что администраторы домена besogon.tv настроили его переадресацию на сайт Сбербанка.



Так, ООО «Бесогон» считает использование домена схожим со своей деятельностью. Аргументация строится так: сайт Сбербанка предоставляет возможность просмотра видео в онлайн-кинотеатре Okko, тогда как «БесогонТВ» также предлагает просмотр видео, но уже на своем официальном ресурсе.



Обладатель торговой марки имеет исключительное право использовать свое обозначение в предложениях об услугах. Реклама Okko на сайте Сбербанка, на который направлен спорный домен, относится к таким предложениям, следовательно, возможно нарушение прав истца. При этом, как отмечает юрист Максим Федотов из K&P.Group, передача прав на администрирование домена возможна только через регистратора.



Ранее YouTube-канал режиссера Никиты Михалкова «БесогонTV» оказался заблокирован видеохостингом. На него было подписано около 1,6 млн подписчиков.

