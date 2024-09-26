Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+17°

пасмурно, без осадков

ощущается как +16

3 м/c,

южн.

 754мм 72%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,39
EUR 103,48
Разговор с Олегом Басилашвили
Школы отвечают Мединскому
Промышленный Петербург
Виртуальный «Подорожник»
«Последний день Помпеи»
Дикий, дикий Тони Деанджело
Кино для школьников
Рейтинги «Фонтанки»
Общество Суета вокруг «Бесогона»: Верховный суд изучает доменный спор с участием продюсерского центра Никиты Михалкова

Суета вокруг «Бесогона»: Верховный суд изучает доменный спор с участием продюсерского центра Никиты Михалкова

2 180
4 комментария

Высший суд принял к рассмотрению дело о праве собственности на домен besogon.tv, над которым продюсерский центр под руководством Никиты Михалкова пока что безрезультатно пытается установить контроль. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщает «Коммерсантъ».

Стало известно, что 20 сентября Верховный суд передал на рассмотрение коллегии по экономическим делам жалобу ООО «Бесогон» Никиты Михалкова касательно спора о домене besogon.tv. В судебном акте приведена позиция «Бесогона», согласно которой первоначальный администратор домена Роман Ерохин зарегистрировал его в марте 2011 года, вскоре после выпуска первого эпизода программы. Судебные разбирательства идут с сентября 2021 года.

Основное требование истца — передать ему право управления доменом — могут рассмотреть по новой в связи с новыми подробностями дела. Отмечается, что администраторы домена besogon.tv настроили его переадресацию на сайт Сбербанка.

Так, ООО «Бесогон» считает использование домена схожим со своей деятельностью. Аргументация строится так: сайт Сбербанка предоставляет возможность просмотра видео в онлайн-кинотеатре Okko, тогда как «БесогонТВ» также предлагает просмотр видео, но уже на своем официальном ресурсе.

Обладатель торговой марки имеет исключительное право использовать свое обозначение в предложениях об услугах. Реклама Okko на сайте Сбербанка, на который направлен спорный домен, относится к таким предложениям, следовательно, возможно нарушение прав истца. При этом, как отмечает юрист Максим Федотов из K&P.Group, передача прав на администрирование домена возможна только через регистратора.

Ранее YouTube-канал режиссера Никиты Михалкова «БесогонTV» оказался заблокирован видеохостингом. На него было подписано около 1,6 млн подписчиков.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
282437267
1 час
звезда старушек и старичков с телевизором головного мозга
281916626
1 час
Бесогон и пилорама,это самые мерзкие передачи,какие приходилось видеть.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Каждый третий верит фишерам
25 сентября, 16:57
Новости компаний
«ПСК Эксперт» Новая квартира vs. ремонт, депозит или вообще старая?
25 сентября, 15:40
Новости компаний
Ящеры, дельфины и путешествие во времени: где в Краснодарском крае, где будет интересно детям и взрослым
25 сентября, 13:15
ТОП 5
Новости компаний
Группа «Эталон» представила на Невском строительном форуме цифровой продукт
26 сентября, 13:10
CHERY Элан-Моторс объявляет о старте акции в честь открытия нового дилерского центра
26 сентября, 10:00
Царская дорога: из имперской столицы в Царское Село
25 сентября, 18:00
Каждый третий верит фишерам
25 сентября, 16:57
Setl Group выплатил 6-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 сентября, 15:55
«ПСК Эксперт» Новая квартира vs. ремонт, депозит или вообще старая?
25 сентября, 15:40
БСПБ представляет цифровой сервис по исправлению ошибок в кредитной истории — «Кредитный помощник»
25 сентября, 14:20
Ящеры, дельфины и путешествие во времени: где в Краснодарском крае, где будет интересно детям и взрослым
25 сентября, 13:15
ГК «А101» позаботится о тех, кто планирует пополнение семейства
24 сентября, 17:50
Группа Аквилон выводит на рынок Петербурга новый бизнес-центр
24 сентября, 16:20
«Грузовичкоф» заключил соглашение о стратегическом партнерстве с Университетом «Синергия»
24 сентября, 14:45
Холдинг Setl Group запустил собственную тендерную площадку
24 сентября, 14:25