Сертификат есть, а знаний русского языка — ноль. МВД за три года выявило 14 тысяч таких иностранцев

«Иностранцам, не владеющим русским языком, но при этом имеющим соответствующие сертификаты, в получении миграционных статусов и гражданства России будет отказано», — заявила
Для получения гражданства и миграционных статусов иностранцы должны по закону подтверждать знание русского языка. При этом территориальные органы МВД, когда рассматривают такие обращения, периодически выявляют иностранцев, у которых сертификаты есть, а знания языка вообще нет. В общей сложности за последние три года зафиксировано около
«В связи с этим МВД России проводится работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности организованных групп, а также отдельных лиц, специализирующихся на проведении фиктивных экзаменов», — отмечает Ирина Волк.
В ноябре 2023 года Генпрокуратура РФ проверила
Тем временем законодатели собираются усложнить экзамен по русскому языку для трудовых мигрантов — дополнить устной частью. Также в Госдуме готовят законодательную инициативу, которая запретит трудовым мигрантам привозить в Россию свои семьи.
По данным МВД РФ на 1 сентября, на государственном миграционном учете в России стоят