Сертификат есть, а знаний русского языка — ноль. МВД за три года выявило 14 тысяч таких иностранцев

«Иностранцам, не владеющим русским языком, но при этом имеющим соответствующие сертификаты, в получении миграционных статусов и гражданства России будет отказано», — заявила 26 сентября в своем канале представитель МВД Ирина Волк.



Для получения гражданства и миграционных статусов иностранцы должны по закону подтверждать знание русского языка. При этом территориальные органы МВД, когда рассматривают такие обращения, периодически выявляют иностранцев, у которых сертификаты есть, а знания языка вообще нет. В общей сложности за последние три года зафиксировано около 14 тысяч таких случаев. Информация о них направляется в Рособрнадзор.

