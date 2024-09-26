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    Сертификат есть, а знаний русского языка — ноль. МВД за три года выявило 14 тысяч таких иностранцев

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    «Иностранцам, не владеющим русским языком, но при этом имеющим соответствующие сертификаты, в получении миграционных статусов и гражданства России будет отказано», — заявила 26 сентября в своем канале представитель МВД Ирина Волк.

    Для получения гражданства и миграционных статусов иностранцы должны по закону подтверждать знание русского языка. При этом территориальные органы МВД, когда рассматривают такие обращения, периодически выявляют иностранцев, у которых сертификаты есть, а знания языка вообще нет. В общей сложности за последние три года зафиксировано около 14 тысяч таких случаев. Информация о них направляется в Рособрнадзор.

    «В связи с этим МВД России проводится работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности организованных групп, а также отдельных лиц, специализирующихся на проведении фиктивных экзаменов», — отмечает Ирина Волк.

    В ноябре 2023 года Генпрокуратура РФ проверила 13 высших учебных заведений, где сдают экзамены иностранцы, и нашла нарушения во всех. В апреле текущего года в Москве арестовали трех филологов из Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, обвиняемых в выдаче иностранцам сертификатов о знании русского языка, истории России и основ законодательства РФ. Фактически мигранты не владели данными знаниями. В сентябре Рособрнадзор вынес предостережения пяти российским вузам, в том числе СПбГУ, по поводу нарушений в проведении экзамена по русскому языку для мигрантов.

    Тем временем законодатели собираются усложнить экзамен по русскому языку для трудовых мигрантов — дополнить устной частью. Также в Госдуме готовят законодательную инициативу, которая запретит трудовым мигрантам привозить в Россию свои семьи.

    По данным МВД РФ на 1 сентября, на государственном миграционном учете в России стоят 6 174 777 иностранных граждан.

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