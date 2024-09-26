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Афиша Plus Общество Олег Басилашвили рассказал, когда уйдет с театральной сцены

Олег Басилашвили рассказал, когда уйдет с театральной сцены

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В интервью «Фонтанке» народный артист Олег Басилашвили ответил на вопрос, когда его снова можно будет увидеть на сцене после летнего перерыва.

«Я и не уходил со сцены, — сказал Басилашвили накануне своего 90-летнего юбилея. — У меня 30-го сентября спектакль «Лето одного года», в котором мы с Алисой Бруновной Фрейндлих играем. Я даю концерты, работаю и никуда не собираюсь уходить. Вот помру, тогда и уйду!»

О том, что делает легендарного актера счастливым, что бы он хотел изменить в своей жизни и что он думает о фильме Михаила Локшина «Мастер и Маргарита», читайте в интервью Олега Басилашвили «Фонтанке».

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