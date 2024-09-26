Почему в Афганистане мужчинам запретили носить джинсы, а женщинам — подавать голос

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Если правительство Афганистана не остановит дискриминацию женщин, несколько европейских стран грозятся подать против него иск в Международный суд ООН. Об этом сообщило 25 сентября РИА Новости.

Политику невмешательства в дела Афганистана в мире молчаливо приняли с тех пор, как в 2 021 году оттуда ушли США. «Талибан»* — правящее движение в стране — Россия принимала на ПМЭФ в Петербурге, а недавно стало известно, что его представители хотят участвовать в саммите БРИКС в Казани 22–24 октября .



Женщинам запрещали учиться, работать и показываться в людных местах без хиджаба или бурки постепенно с 2021 года , к 2023-му запретили совсем. А с этого лета созданная «Талибаном»* «полиция нравов» — мухтасибат получила четкие указания по борьбе с фитной — искушением, или смутой, приводящей к раздору в обществе. 31 июля эмир подписал закон № 1452 «О поощрении желательного и запрещении предосудительного». Звучит как «за всё хорошее и против всего плохого». «Фонтанка» присмотрелась к его положениям.



В законе «О поощрении желательного и запрещении предосудительного» 35 статей в четырех разделах. То, что делать нельзя, понятно в основном из обязанностей и полномочий мухтасибов — служащих организации, которая следит за исполнением исламских моральных норм. По сути это шариатская «полиция нравов». В том или ином виде она есть в разных мусульманских странах. Но положения принятого в Афганистане закона даже там современному человеку покажутся родом из старины глубокой, хотя слов «побивание камнями» в нем нет. Более того, согласно закону, мухтасибом может стать только человек добрый и терпеливый. А в список из десяти принципов его работы и поведения входят и такие, как «уважение человеческого достоинства и доброжелательность при общении», «справедливость и недискриминация», «объяснение правонарушителю сущности его нарушения» и т. д . Очевидно, что эти термины только по звучанию похожи на привычные нам ценности. В Афганистане в слова, которые складываются из этих звуков, вкладывают совсем другое значение.



Петь и смеяться запрещается Аурат — это то, что женщинам и мужчинам запрещено показывать в общественных местах. В мусульманстве для женщины аурат установлен на всё, кроме лица, стоп и кистей рук. Но в афганском варианте даже голос женщины — аурат: «выход женских голосов и музыки за пределы дома или собрания» запрещается, то есть на улице нельзя громко разговаривать, петь и уж тем более смеяться.

И лицо тоже обязательно закрывать — об этом говорится в статье 13 «Правила женского хиджаба»: «сокрытие лица необходимо из страха фитны» и «взрослым мужчинам запрещено смотреть на тело и лицо чужих женщин, а женщинам — на чужих мужчин».



У мужчин аурат — небольшая часть тела: от пупка до колен. Но даже в общественной бане показывать ее друг другу нельзя, за этим следят мухтасибы. Мужская одежда, включая спортивную, не должна это место обтягивать. И джинсы из гардероба вычеркиваются.

Мужчина должен отрастить бороду и отказаться от галстука Чисто мужскими запретами в законе можно назвать азартные игры, организацию боев животных... В этот перечень входят также бритье и стрижка бороды короче длины кулака, использование неисламских аксессуаров — крестов и галстуков.

Кстати, еще в августе появились сообщения о том, что мужчин с несоответствующей длиной бороды в Афганистане увольняют с работы.



Таксист на страже нравственности Легче говорить о том, что афганским женщинам разрешено: быть хорошей женой мужу, хорошей матерью детям, хорошей дочерью отцу. И желательно, не выходя из дома.

Исключительно женщинам посвящена та самая статья — номер 13 . Но и в других разделах закона речь идет о них. Например, в статье 20 закона «Обязанности мухтасибов в отношении транспортных средств» говорится не только о том, что в общественном транспорте, в том числе такси, нельзя слушать музыку и провозить наркотики. В них установлены правила для «перевозки» женщин: без хиджаба везти нельзя, без сопровождения взрослого мужчины — нельзя, сидеть рядом с чужими мужчинами — нельзя.



«Неживое» телевидение и намаз для досуга По новому закону запрещается делать и показывать фотографии живых существ. Как теперь будут существовать СМИ страны, в том числе телевидение, неясно. Напомним, когда после ухода из Афганистана советских войск в 1996 году к власти пришли талибы, до 2001 года в стране телевидения не было совсем. Женщин с афганского ТВ уже давно попросили, поскольку без хиджаба появляться на людях им нельзя, а теперь еще и голос попал в аурат. Впрочем, им запретили работать почти всюду, поскольку любые, в том числе рабочие, контакты с чужими мужчинами — табу. А подрастающее поколение о возможности работать вообще не узнает, потому что с марта 2022 года девочкам всех возрастов запрещено получать образование, даже начальное, не говоря уже об учебе в вузах.

Что касается досуга, то участие «полиции нравов» в его проведении заключается в том, чтобы обеспечить наличие мечетей (не сказано, должны ли они их построить) и «обеспечить совершение сотрудниками и отдыхающими намаза в мечетях в установленное время». А если намаз нарушают без уважительной причины, то на первый раз прощается, на второй — дело нарушителя передается в суд. Туда же отправляются дела за «нарушение поста на Рамадан без уважительной причины» и «неисламский образ жизни».



ООН против В ООН назвали закон «О поощрении желательного и запрещении предосудительного» «удручающим видением будущего Афганистана». Но отметили в нем две важные статьи, которые «ставят вне закона жестокое обращение с сиротами, а также запрещают практику бача-бази, педофильскую практику использования мальчиков для личных развлечений и сексуального насилия». По мнению Розы Отунбаевой, специального представителя генерального секретаря и главы МООНСА, «после десятилетий войны и в разгар ужасного гуманитарного кризиса афганский народ заслуживает гораздо лучшего, чем угрозы или тюремное заключение, если они случайно опоздают на молитву, посмотрят на представителя противоположного пола, который не является членом семьи». Не всё так ужасно Справедливости ради, все эти запреты для женщин и строгости для мужчин, по крайней мере, в кодифицированном виде не предполагают совсем уж страшных наказаний. Если дело не доходит до шариатского суда, мухтасибы могут отреагировать на неправильное поведение, например, «устрашив гневом Всевышнего», «предупредив с грозным видом», оштрафовав или арестовав на 1–3 суток .

Совсем другое дело тот самый суд шариата, до которого не стоит доводить дело, споря с мухтасибами. В его арсенале есть наказания, от которых у европейцев волосы как раз и встают дыбом: порка и даже публичная казнь побиванием камнями. В целом шариатский суд, безотносительно ситуации конкретно в Афганистане, предполагает смертную казнь в разных видах за очень широкий спектр деяний с довольно размытыми, с точки зрения европейца, определениями: от адюльтера, блуда, однополых отношений, вероотступничества, богохульства и лжесвидетельствования до поджога, убийства, шпионажа и терроризма.

Статистики шариатской судебной практики по Афганистану нет. Впрочем, о том, что эти экзекуции очень распространены в афганском обществе, говорить не приходится. Год назад Миссия ООН по содействию (UNAMA) заявляла, что в течение шести месяцев 274 мужчины , 58 женщин и два мальчика подверглись публичной порке. О публичной казни за шестимесячный срок в 2023 году ООН стало известно лишь единожды. При этом известно, что смертная казнь была применена к человеку, обвиненному в терроризме, а вовсе не в нарушениях правил приличия.

* «Талибан» — организация, признанная террористической и запрещенная в России.

Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

