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Талибы* запретили сериалы с участием женщин

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Движение «Талибан»* в Афганистане запретило трансляцию ряда телевизионных передач, в том числе с участием женщин.

Как передаёт 21 ноября РИА Новости со ссылкой на министерство исламской ориентации (министерство призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного), все телеканалы должны следить, чтобы их передачи не нарушали нормы шариата и морали, женщины-журналисты покрывали голову платком, а развлекательные программы не оскорбляли чувств верующих.

«Телесериалы с участием женщин запрещены к трансляции. Фильмы и клипы, где мужчины или женщины предстают в полуобнаженном виде, также запрещено показывать» — отмечается в заявлении министерства. Также запрещены фильмы, насаждающие иностранную культуру, и те, в которых есть изображение пророка Мухаммеда и его сподвижников.

Боевики движения «Талибан»* 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани, по его словам, сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

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Комментарии (20)

266688573
Хоть они и запрещены, но понять их можно. Наводят порядок в своей стране. Нам есть чему у них поучиться.
Alexey_5e4cc6c9ac197
В Древней Греции женщин в театре тоже мужчины играли... а вообще дремучий народ эти талибы, конечно. Жаль нормальных афганцев.
266410437
Во время первого правления запрещенных вики пишет телевидение и видеомагнитофоны были вообще полностью запрещены.
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