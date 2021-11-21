Талибы* запретили сериалы с участием женщин

Движение «Талибан»* в Афганистане запретило трансляцию ряда телевизионных передач, в том числе с участием женщин.

Как передаёт 21 ноября РИА Новости со ссылкой на министерство исламской ориентации (министерство призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного), все телеканалы должны следить, чтобы их передачи не нарушали нормы шариата и морали, женщины-журналисты покрывали голову платком, а развлекательные программы не оскорбляли чувств верующих.



«Телесериалы с участием женщин запрещены к трансляции. Фильмы и клипы, где мужчины или женщины предстают в полуобнаженном виде, также запрещено показывать» — отмечается в заявлении министерства. Также запрещены фильмы, насаждающие иностранную культуру, и те, в которых есть изображение пророка Мухаммеда и его сподвижников.

