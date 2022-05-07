«Талибан»* обязал женщин в Афганистане носить хиджабы. Еще им рекомендуется «оставаться дома»

Движение «Талибан»* (организация признана в России террористической, ее деятельность запрещена) объявило об обязательном ношении хиджабов для женщин в Афганистане. Указ подписал лидер талибов Хайбатулла Ахундзада, сообщает 7 мая ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.
«Женщины, которые не слишком молоды и не слишком стары, должны закрывать лицо перед любым мужчиной, не членом семьи», — говорится в документе. Там также уточняется, что афганским женщинам «предпочтительно оставаться дома, если у них нет какого-либо важного дела на улице».
В случае нарушения постановления ответственность будут нести мужчины-опекуны. Наказание предусматривает в том числе тюремное заключение.
Сотрудницы государственных предприятий, которые не будут выполнять указ, будут уволены.
После прихода к власти движения в 2021 году женщины Афганистана провели несколько демонстраций, некоторые из которых разогнали силой. Новая власть упразднила министерство по делам женщин и создала на его месте исламскую «полицию нравов».
*«Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.