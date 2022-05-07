    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Облачно, дождь

    Ощущается как 13

    5 м/с, ю-з

    758мм

    49%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd67.38eur71.1
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    «Талибан»* обязал женщин в Афганистане носить хиджабы. Еще им рекомендуется «оставаться дома»

    1024
    3 комментария

    Движение «Талибан»* (организация признана в России террористической, ее деятельность запрещена) объявило об обязательном ношении хиджабов для женщин в Афганистане. Указ подписал лидер талибов Хайбатулла Ахундзада, сообщает 7 мая ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

    «Женщины, которые не слишком молоды и не слишком стары, должны закрывать лицо перед любым мужчиной, не членом семьи», — говорится в документе. Там также уточняется, что афганским женщинам «предпочтительно оставаться дома, если у них нет какого-либо важного дела на улице».

    В случае нарушения постановления ответственность будут нести мужчины-опекуны. Наказание предусматривает в том числе тюремное заключение.

    Сотрудницы государственных предприятий, которые не будут выполнять указ, будут уволены.

    После прихода к власти движения в 2021 году женщины Афганистана провели несколько демонстраций, некоторые из которых разогнали силой. Новая власть упразднила министерство по делам женщин и создала на его месте исламскую «полицию нравов».

    *«Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (3)

    виноватобама
    наши союзники,хотя чему удивляться
    serzh.ferro
    а почему террористическая? в кремле радушно принимают, в кремле считают их адекватными...
    alex_k
    вы тогда свои тоже закрывайте
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close