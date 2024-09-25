Закрытие сезона и дорог. Мотофестиваль потеснит водителей в Петербурге

Улицы на Петроградской стороне и Крестовском острове 28 сентября будут перекрывать для проведения фестиваля #мотоГТО. Физкультурное мероприятие пройдет в рамках закрытия мотосезона в 2024 году, сообщает 25 сентября пресс-служба комитета по транспорту.
С 12:30 до 14:00 субботы будут перекрывать движение транспорта на:
Северной дороге в направлении от Южной дороги к Бодрову переулку и от Бодрова переулка до Рюхиной улицы;
Рюхиной улице в направлении от Северной дороги к Морскому проспекту;
Морском проспекте в направлении от Рюхиной улицы к Петроградской улице;
Петроградской улице в направлении от Морского проспекта к Песочной набережной;
Песочной набережной в направлении от Левашовского проспекта к Каменноостровскому проспекту;
Каменноостровском проспекте в направлении от Песочной набережной к улице Куйбышева;
Австрийской площади вдоль домов 12 и 18;
Большой Пушкарской улице от Ординарной улицы до Каменноостровского проспекта;
Кронверкской набережной в направлении от Каменноостровского проспекта к проспекту Добролюбова;
проспекте Добролюбова в направлении от Кронверкского проспекта к Ждановской набережной;
Ждановской набережной в направлении от проспекта Добролюбова к мосту Красного Курсанта;
Петровском проспекте;
Петровской площади вдоль дома 13, литера Б по Петровскому проспекту;
улице Савиной вдоль дома 13, литера Б по Петровскому проспекту;
Южной дороге в направлении от Большого Петровского моста к Северной дороге.
Останавливать движение будут не более, чем на 22 минуты в течение часа, отмечают в ведомстве. Помимо этого, с полуночи и до 23:59 28 сентября на указанных улицах будет запрещено парковаться.
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