Закрытие сезона и дорог. Мотофестиваль потеснит водителей в Петербурге

Улицы на Петроградской стороне и Крестовском острове 28 сентября будут перекрывать для проведения фестиваля #мотоГТО. Физкультурное мероприятие пройдет в рамках закрытия мотосезона в 2024 году, сообщает 25 сентября пресс-служба комитета по транспорту.



С 12:30 до 14:00 субботы будут перекрывать движение транспорта на:

Северной дороге в направлении от Южной дороги к Бодрову переулку и от Бодрова переулка до Рюхиной улицы;

Рюхиной улице в направлении от Северной дороги к Морскому проспекту;

Морском проспекте в направлении от Рюхиной улицы к Петроградской улице;

Петроградской улице в направлении от Морского проспекта к Песочной набережной;

Песочной набережной в направлении от Левашовского проспекта к Каменноостровскому проспекту;

Каменноостровском проспекте в направлении от Песочной набережной к улице Куйбышева;

Австрийской площади вдоль домов 12 и 18;

Большой Пушкарской улице от Ординарной улицы до Каменноостровского проспекта;

Кронверкской набережной в направлении от Каменноостровского проспекта к проспекту Добролюбова;

проспекте Добролюбова в направлении от Кронверкского проспекта к Ждановской набережной;

Ждановской набережной в направлении от проспекта Добролюбова к мосту Красного Курсанта;

Петровском проспекте;

Петровской площади вдоль дома 13, литера Б по Петровскому проспекту;

улице Савиной вдоль дома 13, литера Б по Петровскому проспекту;

Южной дороге в направлении от Большого Петровского моста к Северной дороге.

Останавливать движение будут не более, чем на 22 минуты в течение часа, отмечают в ведомстве. Помимо этого, с полуночи и до 23:59 28 сентября на указанных улицах будет запрещено парковаться.