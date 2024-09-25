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Город Закрытие сезона и дорог. Мотофестиваль потеснит водителей в Петербурге

Закрытие сезона и дорог. Мотофестиваль потеснит водителей в Петербурге

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Улицы на Петроградской стороне и Крестовском острове 28 сентября будут перекрывать для проведения фестиваля #мотоГТО. Физкультурное мероприятие пройдет в рамках закрытия мотосезона в 2024 году, сообщает 25 сентября пресс-служба комитета по транспорту.

С 12:30 до 14:00 субботы будут перекрывать движение транспорта на:

  • Северной дороге в направлении от Южной дороги к Бодрову переулку и от Бодрова переулка до Рюхиной улицы;

  • Рюхиной улице в направлении от Северной дороги к Морскому проспекту;

  • Морском проспекте в направлении от Рюхиной улицы к Петроградской улице;

  • Петроградской улице в направлении от Морского проспекта к Песочной набережной;

  • Песочной набережной в направлении от Левашовского проспекта к Каменноостровскому проспекту;

  • Каменноостровском проспекте в направлении от Песочной набережной к улице Куйбышева;

  • Австрийской площади вдоль домов 12 и 18;

  • Большой Пушкарской улице от Ординарной улицы до Каменноостровского проспекта;

  • Кронверкской набережной в направлении от Каменноостровского проспекта к проспекту Добролюбова;

  • проспекте Добролюбова в направлении от Кронверкского проспекта к Ждановской набережной;

  • Ждановской набережной в направлении от проспекта Добролюбова к мосту Красного Курсанта;

  • Петровском проспекте;

  • Петровской площади вдоль дома 13, литера Б по Петровскому проспекту;

  • улице Савиной вдоль дома 13, литера Б по Петровскому проспекту;

  • Южной дороге в направлении от Большого Петровского моста к Северной дороге.

Останавливать движение будут не более, чем на 22 минуты в течение часа, отмечают в ведомстве. Помимо этого, с полуночи и до 23:59 28 сентября на указанных улицах будет запрещено парковаться.

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