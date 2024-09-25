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Происшествия Подросток пришёл на Варшавскую играть в приставку и умер. Его друг в больнице

Подросток пришёл на Варшавскую играть в приставку и умер. Его друг в больнице

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7 комментариев

Со звонка в скорую началось утро юного жителя Московского района Петербурга. Он не смог разбудить друзей, которых пригласил на ночёвку. Одного из квартиры увезли в морг, другому промывают желудок в больнице.

Накануне сначала медики, а потом и следственно-оперативная группа приехали на Варшавскую улицу, 37, стало известно «Фонтанке» 25 сентября. Звонивший в скорую 18-летний хозяин квартиры рассказал, что в понедельник вечером принимал гостей: ровесника и 16-летнего первокурсника колледжа.

Приятели пришли играть в приставку, на «закуску» принесли медикаменты, которые якобы и употребили. Где именно гости взяли препараты, единственный, кому удалось проснуться самостоятельно, уточнить не смог.

Разбудить удалось только старшего из друзей. Его увезли в токсикологию с отравлением, предположительно, психотропным веществом и в состоянии лёгкого опьянения. По предварительным данным, опасности для жизни нет.

Подросток не выжил. Точную причину его смерти предстоит установить судмедэкспертам. Пока в качестве версии рассматривают отравление неустановленным веществом.

Все обстоятельства случившегося выясняет Следственный комитет.

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Комментарии
7
Cashmare
1 час
наверно у активированного угля активация слетела
Ганс-Дитрих Геншер
1 час
о5 вместо мефа привезли метадон)
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