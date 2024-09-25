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Происшествия Восьмиклассница поленилась дойти до «зебры» и попала в больницу

Восьмиклассница поленилась дойти до «зебры» и попала в больницу

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1 комментарий

Серьёзное ДТП произошло во Всеволожске. Подробности стали известны «Фонтанке» 25 сентября.

40-летний житель Всеволожска на «Волге Сайбер» вчера около 16 часов на Всеволожском проспекте, 9, сбил девочку. Она, по словам водителя, перебегала дорогу в неположенном месте. Пешеходного перехода там нет, но есть в зоне видимости. Взрослых рядом со школьницей не было.

Девочку в состоянии средней тяжести доставили во всеволожскую больницу, медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Подростку, по данным «Фонтанки», 14 лет, она учится в восьмом классе частной школы. Про водителя «Волги» известно, что он в этом году ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

«Полиция проводит проверку обстоятельств происшествия», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Комментарии
1
Delon
1 час
С телефоном в руке перебегала? И говорила?
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