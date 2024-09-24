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Происшествия Двое петербуржцев расплатятся за сценку с нападением на девушку. Один хотел выглядеть в ее глазах героем

Двое петербуржцев расплатятся за сценку с нападением на девушку. Один хотел выглядеть в ее глазах героем

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9 комментариев

Двое молодых людей едва не попали под статью об угрозе убийством, подстроив нападение на девушку. Теперь одному из них необходимо выплатить подруге немалую сумму, а второму назначены обязательные работы. Об этом 24 сентября рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем телеграм-канале.

Назим Касимов и Николай Дудин обвинялись по статьям «Угроза убийством» и «Организация, подстрекательство и пособничество в совершении угрозы убийством». Уголовное дело рассмотрел мировой судья судебного участка № 148.

«Дудин очень хотел улучшить отношения с девушкой. Ничего интереснее, чем подстроить нападение на барышню, Дудин не придумал и попросил знакомого Касимова выступить в роли «разбойника», от которого Дудин любимую спасет», — написала глава пресс-службы.

Прогулка, которая должна была изменить отношения в паре, состоялась 16 февраля. Около 11 вечера Дудин шел с возлюбленной по детской площадке, когда Касимов подбежал к ним со спины, приставил последней нож к горлу и потребовал денег. Тогда Дудин протянул товарищу свой кошелек, тот отпустил девушку, а дальше Дудин выбил нож и повалил знакомого на землю. В результате борьбы Касимов был «побежден» и поспешно скрылся.

Девушка сценку не оценила и обратилась в полицию. Однако в связи с примирением сторон уголовное дело было прекращено. Прощение бывшей девушки обошлось Дудину в 75 тыс. рублей. Его сообщнику назначено наказание в виде 160 часов обязательных работ.

Кроме того, в Невский райсуд поступил иск от девушки к Касимову на 1,7 млн рублей. Она потребовала компенсацию ущерба и морального вреда, 700 тыс. из этой суммы девушке необходимы на брекеты в дорогостоящей клинике.

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Комментарии
9
Rozenkrantz
1 час
как так? в "Ералаше" же такое прокатило. выходит нас обманывали еще с детства?!
prohor1969
1 час
А причём здесь брекеты? От страха зубы кривые стали? ))
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