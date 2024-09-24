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Происшествия «Джили» под Петербургом во время обгона поймал поворачивающую «Шкоду». Пострадали дети

«Джили» под Петербургом во время обгона поймал поворачивающую «Шкоду». Пострадали дети

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9 комментариев

Три человека — один взрослый и двое детей — пострадали в ДТП в Ломоносовском районе Ленинградской области. Об этом сообщает 24 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. «Фонтанке» стали известны некоторые подробности.

ДТП произошло 23 сентября в 8:45 на 8-м километре автодороги «Спецподъезд» между Тайцами и Телези. 62-летний петербуржец на Geely Coolray (корпоративной машине строительной компании) пошёл на обгон на участке, где это разрешено, и врезался в попутную «Шкоду Октавию», которая поворачивала налево. От удара «Джили» съехал в кювет и опрокинулся.

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При этом все трое пострадавших — из «Шкоды». Это 38-летний водитель-петербуржец и двое детей. Оба ребёнка, по данным «Фонтанки», доставлены в детскую городскую больницу № 1 в Петербурге: мальчик 2017 года рождения в тяжёлом состоянии, мальчик 2014 года рождения — в состоянии средней степени тяжести.

При проверке выяснилось, что водитель «Шкоды» в этом году 22 раза привлекался к ответственности за нарушения ПДД: превышение скорости и неиспользование ремней безопасности. На водителе «Джили» штрафов за этот год нет.

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Комментарии
9
4ерТ
2 часа
"62-летний петербуржец на Geely Coolray (корпоративной машине строительной компании) пошёл на обгон на участке, где это разрешено, и врезался в попутную «Шкоду Октавию», которая поворачивала налево" - судя по свежему слою асфальтобетона и недоделанным (недосыпанным) обочинам, участок дороги в ремонте. и на 99% обозначен знаками 3.20 и 3.24.... Так разрешен ли был обгон?
aprahka
2 часа
Шкодовод был не прав.
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