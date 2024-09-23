Татьяна Друбич и Лев Додин открыли скамью памяти Сергея Соловьева

В Овсянниковском саду 23 сентября открыли скамейку памяти Сергея Соловьева — режиссера, создавшего такие картины, как «Сто дней после детства», «Асса», «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Нежный возраст».
На торжественное открытие пришли близкие и друзья Соловьева — его вдова актриса Татьяна Друбич, его одноклассник режиссер Лев Додин, оператор Сергей Астахов, Сергей Бугаев, Любовь Аркус и другие.
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Скамья, с наброшенной на ее край кепкой, какую носил Соловьев, была открыта там, где прошло детство режиссера: семья жила в
25 августа Сергею Соловьеву могло бы исполниться