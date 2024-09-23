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    Кино

    Татьяна Друбич и Лев Додин открыли скамью памяти Сергея Соловьева

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    В Овсянниковском саду 23 сентября открыли скамейку памяти Сергея Соловьева — режиссера, создавшего такие картины, как «Сто дней после детства», «Асса», «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Нежный возраст».

    На торжественное открытие пришли близкие и друзья Соловьева — его вдова актриса Татьяна Друбич, его одноклассник режиссер Лев Додин, оператор Сергей Астахов, Сергей Бугаев, Любовь Аркус и другие.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Скамья, с наброшенной на ее край кепкой, какую носил Соловьев, была открыта там, где прошло детство режиссера: семья жила в доме 3 по Херсонской улице.

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    25 августа Сергею Соловьеву могло бы исполниться 80 лет. Его не стало 13 декабря 2021 года.

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