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Происшествия Обездвиженную петербурженку изнасиловали в массажном салоне на Лиговском проспекте

Обездвиженную петербурженку изнасиловали в массажном салоне на Лиговском проспекте

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26 Комментарии
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Массажист салона на Лиговском проспекте задержан полицией, мужчину подозревают в изнасиловании клиентки. Об этом «Фонтанке» стало известно 23 сентября.

Накануне в дежурную часть позвонила жительница Петербурга и сообщила, что в массажном салоне надругались над ее подругой. Оперативник уголовного розыска приехал и принял заявление от потерпевшей. 28-летняя девушка рассказала, что во время сеанса мастер массажа действительно ее изнасиловал. Позднее врачи Мариинской больницы этот факт подтвердили.

Подозреваемого задержали. Им оказался 38-летний мужчина. В интернете он публиковал объявления по поиску клиентов. Рассказывал, что разработал собственную методику работы на тренажере «Правило». Это популярная альтернативная методика оздоровления — в тренажере у человека фиксируются руки и ноги. По всей видимости, именно в таком положении была изнасилована девушка. Убежать она не могла.

Подозреваемый помещен в камеру, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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SAD1
Комментарии
27
Йёхан
1 час
Прямо таки классика. Хорошо зафиксированная девушка в предварительных ласках не нуждается.
Заливщик голосовых планок
57 минут
"позвонила жительница Петербурга и сообщила, что в массажном салоне надругались над ее подругой" - зависть - плохое чувство, однако..
mrA
21 минута
поискал, как выглядит тренажер "Правило" - моё почтение)) не знай я, что это тренажёр - не сразу бы понял, что это не секс-качели))
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