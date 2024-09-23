Обездвиженную петербурженку изнасиловали в массажном салоне на Лиговском проспекте

Массажист салона на Лиговском проспекте задержан полицией, мужчину подозревают в изнасиловании клиентки. Об этом «Фонтанке» стало известно 23 сентября.



Накануне в дежурную часть позвонила жительница Петербурга и сообщила, что в массажном салоне надругались над ее подругой. Оперативник уголовного розыска приехал и принял заявление от потерпевшей. 28-летняя девушка рассказала, что во время сеанса мастер массажа действительно ее изнасиловал. Позднее врачи Мариинской больницы этот факт подтвердили.



Подозреваемого задержали. Им оказался 38-летний мужчина. В интернете он публиковал объявления по поиску клиентов. Рассказывал, что разработал собственную методику работы на тренажере «Правило». Это популярная альтернативная методика оздоровления — в тренажере у человека фиксируются руки и ноги. По всей видимости, именно в таком положении была изнасилована девушка. Убежать она не могла.



Подозреваемый помещен в камеру, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

