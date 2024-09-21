Цены на иномарки могут вырасти с 1 октября. Рассказываем — почему и насколько

«Фонтанка» провела анализ возможного роста цен на самые востребованные иномарки в России этой осенью, а также в следующем году и через год. Основным фактором увеличения цен стало не инфляционное давление или колебания курса рубля, а повышение утильсбора. Это решение правительства направлено на то, чтобы стимулировать иностранных производителей к локализации своего производства в России.
Обращаем ваше внимание, что оригинальная версия этого материала вышла на «Фонтанке» 14 сентября. Читайте также: «Утильсбор задирает цены. Посмотрите, насколько подорожают популярные модели машин после 1 октября».