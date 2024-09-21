    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 12

    4 м/с, сев

    765мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.58eur103.38

    Fontanka.Digital

    Цены на иномарки могут вырасти с 1 октября. Рассказываем — почему и насколько

    1703
    13 комментариев
    Фото: KatarzynaBialasiewicz / iStock
    ПоделитьсяПоделиться

    «Фонтанка» провела анализ возможного роста цен на самые востребованные иномарки в России этой осенью, а также в следующем году и через год. Основным фактором увеличения цен стало не инфляционное давление или колебания курса рубля, а повышение утильсбора. Это решение правительства направлено на то, чтобы стимулировать иностранных производителей к локализации своего производства в России.

    Обращаем ваше внимание, что оригинальная версия этого материала вышла на «Фонтанке» 14 сентября. Читайте также: «Утильсбор задирает цены. Посмотрите, насколько подорожают популярные модели машин после 1 октября».

    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: KatarzynaBialasiewicz / iStock

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

    По теме

    Автомобили
    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 13

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close