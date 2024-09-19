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    «Яндекс» запустил в производство экранизацию шутера Atomic Heart. Съемки запланированы на 2025 год

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    Продюсерский центр «Яндекса» «Плюс студия» запустил в производство экранизацию компьютерной игры Atomic Heart — российского шутера, вышедшего 21 февраля 2023 года и набравшего более 5 миллионов игроков за три недели после релиза. Об этом 19 сентября рассказал руководитель «Плюс студии» Михаил Китаев.

    По его словам, права на киноадаптацию уже приобретены у Mundfish, студии-разработчика видеоигры. Сумма сделки не раскрывается, но уточняется, что работа над проектом будет идти под креативным контролем Mundfish. Сценарий напишет Роман Кантор («Мастер и Маргарита», «Серебряные коньки», «Эпидемия»).

    Съемки запланированы на 2025 год, но точная дата выхода экранизации не называется (речь может идти о периоде до 2029 года), как и то, будет ли снят полнометражный фильм или сериал.

    По словам Кантора, действие экранизации будет связано с игрой и ее героями, но «какие-то элементы получат неожиданное для ее фанатов развитие и проработку». Зрители получат возможность увидеть события «с разных точек зрения, иногда меняющих понимание происходящего», заявил он изданию «Ведомости».

    «Плюс студия» создает проекты для сервисов подписки «Яндекс Плюс», в том числе для «Кинопоиска», крупнейшего в России видеосервиса, принадлежащего «Яндексу».

    Действие Atomic Heart разворачивается в альтернативном Советском Союзе 1950-х годов.

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    MundfishAtomic HeartЭкранизацияШутерКинопоискЯндексПлюс студияМихаил Китаев
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