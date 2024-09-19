«Яндекс» запустил в производство экранизацию шутера Atomic Heart. Съемки запланированы на 2025 год

Продюсерский центр «Яндекса» «Плюс студия» запустил в производство экранизацию компьютерной игры Atomic Heart — российского шутера, вышедшего
По его словам, права на киноадаптацию уже приобретены у Mundfish, студии-разработчика видеоигры. Сумма сделки не раскрывается, но уточняется, что работа над проектом будет идти под креативным контролем Mundfish. Сценарий напишет Роман Кантор («Мастер и Маргарита», «Серебряные коньки», «Эпидемия»).
Съемки запланированы на 2025 год, но точная дата выхода экранизации не называется (речь может идти о периоде до
По словам Кантора, действие экранизации будет связано с игрой и ее героями, но «какие-то элементы получат неожиданное для ее фанатов развитие и проработку». Зрители получат возможность увидеть события «с разных точек зрения, иногда меняющих понимание происходящего», заявил он изданию «Ведомости».
«Плюс студия» создает проекты для сервисов подписки «Яндекс Плюс», в том числе для «Кинопоиска», крупнейшего в России видеосервиса, принадлежащего «Яндексу».
Действие Atomic Heart разворачивается в альтернативном Советском Союзе