«Яндекс» запустил в производство экранизацию шутера Atomic Heart. Съемки запланированы на 2025 год

Продюсерский центр «Яндекса» «Плюс студия» запустил в производство экранизацию компьютерной игры Atomic Heart — российского шутера, вышедшего 21 февраля 2023 года и набравшего более 5 миллионов игроков за три недели после релиза. Об этом 19 сентября рассказал руководитель «Плюс студии» Михаил Китаев.

По его словам, права на киноадаптацию уже приобретены у Mundfish, студии-разработчика видеоигры. Сумма сделки не раскрывается, но уточняется, что работа над проектом будет идти под креативным контролем Mundfish. Сценарий напишет Роман Кантор («Мастер и Маргарита», «Серебряные коньки», «Эпидемия»).