Двое школьников за час попали под колёса на юге Петербурга. Семиклассница выскочила на красный

Две аварии с подростками произошли с разницей в час в южной части Петербурга. В Кировском районе мальчик угодил под колёса на тротуаре, а в Московском сбили нарушительницу ПДД. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 сентября.

12-летняя семиклассница получила травмы у парка Победы накануне в половине пятого часа вечера. По предварительным данным, она пыталась перейти дорогу на пересечении Бассейной улицы и проспекта Юрия Гагарина на запрещающий сигнал светофора. 42-летний водитель «Хёндэ» не смог избежать столкновения. Пострадавшую увезли в больницу с ушибами и подозрением на сотрясение мозга.

За час до этого 72-летний водитель «Вольво XC90» сбил пятиклассника на Автовской улице, 8. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что внедорожник выезжал со двора, на его пути оказался 12-летний школьник, кативший на электросамокате по тротуару.