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Происшествия Двое школьников за час попали под колёса на юге Петербурга. Семиклассница выскочила на красный

Двое школьников за час попали под колёса на юге Петербурга. Семиклассница выскочила на красный

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5 комментариев

Две аварии с подростками произошли с разницей в час в южной части Петербурга. В Кировском районе мальчик угодил под колёса на тротуаре, а в Московском сбили нарушительницу ПДД. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 сентября.

12-летняя семиклассница получила травмы у парка Победы накануне в половине пятого часа вечера. По предварительным данным, она пыталась перейти дорогу на пересечении Бассейной улицы и проспекта Юрия Гагарина на запрещающий сигнал светофора. 42-летний водитель «Хёндэ» не смог избежать столкновения. Пострадавшую увезли в больницу с ушибами и подозрением на сотрясение мозга.

За час до этого 72-летний водитель «Вольво XC90» сбил пятиклассника на Автовской улице, 8. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что внедорожник выезжал со двора, на его пути оказался 12-летний школьник, кативший на электросамокате по тротуару.

Мальчик попал к медикам с переломом руки. Водитель дорожной полиции небезызвестен. В этом году его привлекали к ответственности за непредоставление преимущества общественному транспорту или автомобилям со спецсигналами, ещё дюжина штрафов — за превышение скорости.

По фактам аварий полиция проводит проверку.

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Комментарии
5
Отец Родной
1 час
Пора уже вводить оборотные штрафы для родителей
Cashmare
1 час
"запрещённый сигнал светофора", ахаха. это сигнал, о котором нельзя говорить? он признан экстремистским или просто иноагентом? а почему без звёздочки?
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