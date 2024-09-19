Юный водитель каршеринга не уступил дорогу автобусу на Маршала Блюхера. Пострадал ребёнок

Помощь медиков потребовалась 9-летней пассажирке автобуса после манёвра каршеринга в Калининском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 19 сентября.

Авария с участием общественного транспорта произошла на проспекте Маршала Блюхера у дома №9 накануне незадолго до восьми часов вечера. По предварительным данным, 19-летний водитель «Фольксваген Поло», ехавший в сторону Лабораторной улицы, при перестроении не уступил дорогу попутному автобусу на выделенной полосе.

Находившаяся в салоне третьеклассница получила травму тазобедренного сустава. Девочку увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. После оказания помощи её отпустили домой.