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    Юный водитель каршеринга не уступил дорогу автобусу на Маршала Блюхера. Пострадал ребёнок

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    Помощь медиков потребовалась 9-летней пассажирке автобуса после манёвра каршеринга в Калининском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 19 сентября.

    Авария с участием общественного транспорта произошла на проспекте Маршала Блюхера у дома №9 накануне незадолго до восьми часов вечера. По предварительным данным, 19-летний водитель «Фольксваген Поло», ехавший в сторону Лабораторной улицы, при перестроении не уступил дорогу попутному автобусу на выделенной полосе.

    Находившаяся в салоне третьеклассница получила травму тазобедренного сустава. Девочку увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. После оказания помощи её отпустили домой.

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