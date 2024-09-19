Перелом шести рёбер и множество других травм. «Коллекционер штрафов» в Сосновом Бору сбил мать с коляской

В Сосновом Бору на «зебре» сбили женщину с коляской. За рулём сидел коллекционер штрафов. Подробности стали известны «Фонтанке» 19 сентября.



ДТП произошло на Парковой улице, 6, вчера около полудня. 63-летний местный житель на своем «Форде Фиесте» в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 29-летнюю женщину, которая везла в коляске полуторагодовалого сына. Мать и ребёнка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. У неё сочетанные травмы головы, конечностей, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы и вывих пальца. У малыша — сочетанные травмы головы, груди, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом шести рёбер, ушибы и ссадины.



Про водителя известно, что в 2024 году его привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД 16 раз.

