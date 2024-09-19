Беспилотники атаковали два региона

Ночь 19 сентября была относительно спокойной: беспилотники атаковали только два региона, оба приграничные.
По данным Минобороны, дежурные силы ПВО уничтожили три беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Два сбиты над Курской областью и один над Белгородской.
О последствиях местные власти не сообщают.
Вчера ночью массированной атаке дронов подвергся город Торопец в Тверской области, после падения обломков начался пожар. Госпитализированы 13 человек. Была объявлена частичная эвакуация жителей Торопецкого муниципального округа, введен запрет на посещение лесов.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.