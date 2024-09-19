Беспилотники атаковали два региона

Ночь 19 сентября была относительно спокойной: беспилотники атаковали только два региона, оба приграничные.

По данным Минобороны, дежурные силы ПВО уничтожили три беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Два сбиты над Курской областью и один над Белгородской.

О последствиях местные власти не сообщают.