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Происшествия Беспилотники атаковали два региона

Беспилотники атаковали два региона

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6 комментариев

Ночь 19 сентября была относительно спокойной: беспилотники атаковали только два региона, оба приграничные.

По данным Минобороны, дежурные силы ПВО уничтожили три беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Два сбиты над Курской областью и один над Белгородской.

О последствиях местные власти не сообщают.

Вчера ночью массированной атаке дронов подвергся город Торопец в Тверской области, после падения обломков начался пожар. Госпитализированы 13 человек. Была объявлена частичная эвакуация жителей Торопецкого муниципального округа, введен запрет на посещение лесов.

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Комментарии
6
Эд Хэммет
2 часа
Видимо, в лесах близ Торопца произрастала особая трава. Она после падения обломков дронов долго горела и детонировала, взрывы раздавались очень долго.
Abu-Denis
3 минуты
"А счастливый дедушка думает, что ему хорошо" (С)
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