В Хабаровском крае нашли рыболовецкое судно без людей на борту. Двое мужчин пропали несколько дней назад

Маломерное судно без людей на борту обнаружили в Хабаровском крае. На нем занимались рыбным промыслом двое мужчин, пропавших без вести несколько дней назад. Подробности 18 сентября сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Поврежденное судно обнаружили в районе третьего километра от правового берега реки Амур в Николаевском районе. Известно, что на нем находились двое работников местного рыбодобывающего предприятия — мужчины 1981 и 1982 года рождения. Последний раз на связь они выходили 15 сентября.
Прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Ведутся поиски пропавших.
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