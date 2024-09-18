В Хабаровском крае нашли рыболовецкое судно без людей на борту. Двое мужчин пропали несколько дней назад

Маломерное судно без людей на борту обнаружили в Хабаровском крае. На нем занимались рыбным промыслом двое мужчин, пропавших без вести несколько дней назад. Подробности 18 сентября сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.



Поврежденное судно обнаружили в районе третьего километра от правового берега реки Амур в Николаевском районе. Известно, что на нем находились двое работников местного рыбодобывающего предприятия — мужчины 1981 и 1982 года рождения. Последний раз на связь они выходили 15 сентября.



Прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Ведутся поиски пропавших.

