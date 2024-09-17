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Происшествия Пациент тубдиспансера, зарезавший соседа по палате в Петербурге, получил срок

Пациент тубдиспансера, зарезавший соседа по палате в Петербурге, получил срок

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В Петербурге вынесли приговор по делу об убийстве в городском тубдиспансере. Драка между двумя пациентами закончилась тремя ножевыми в спину.

Убийство произошло вечером 14 февраля в коридоре пятого отделения СПб ГБУЗ «Городской противотуберкулёзный диспансер» на Звездной улице. Двое пациентов, 36 и 65 лет, поссорились на почве внезапно возникшей личной неприязни. Как установил суд, младший, пребывая в состоянии наркотического опьянения, умышленно не менее трех раз ударил старшего ножом в спину, сообщает 17 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

От проникающих колото-резанных ранений потерпевший скончался на месте. Момент расправы попал на камеру наблюдения. На заседании по мере пресечения подсудимый утверждал, что дружил с потерпевшим. Предварительно сообщалось, что ссоре предшествовал спор о татуировках.

Вину мужчина признал частично. Московский районный суд Петербурга признал подсудимого виновным в убийстве по части 1 статьи 105 УК РФ. Мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также суд удовлетворил гражданский иск на сумму 500 тысяч рублей.

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