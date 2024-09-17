«Сервис временно недоступен»: у ФНС — масштабный сбой на сайте

В работе сайта Федеральной налоговой службы (ФНС) 17 сентября произошел масштабный сбой, из-за которого пользователи не могут зайти в личный кабинет налогоплательщика.

Проблемы с оплатой, как выяснила «Фонтанка», у многих пользователей сайта возникали уже утром. В настоящий же момент при первой же попытке войти в личный кабинет налогоплательщика появляется извещение о том, что «сервис временно недоступен по причине проведения технических работ».









Срок на оплату по налоговым уведомлениям еще есть — это нужно будет сделать до 1 декабря.

