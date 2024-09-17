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Общество «Сервис временно недоступен»: у ФНС — масштабный сбой на сайте

«Сервис временно недоступен»: у ФНС — масштабный сбой на сайте

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5 комментариев

В работе сайта Федеральной налоговой службы (ФНС) 17 сентября произошел масштабный сбой, из-за которого пользователи не могут зайти в личный кабинет налогоплательщика.

Проблемы с оплатой, как выяснила «Фонтанка», у многих пользователей сайта возникали уже утром. В настоящий же момент при первой же попытке войти в личный кабинет налогоплательщика появляется извещение о том, что «сервис временно недоступен по причине проведения технических работ».

Срок на оплату по налоговым уведомлениям еще есть — это нужно будет сделать до 1 декабря.

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Комментарии
6
Ser_N0771
17 сентября 2024, 16:04
так разослали уведомления по налогу на имущество, народ ломанулся "порадоваться" суммам... вот оборудование и не вынесло ликования...
Cashmare
17 сентября 2024, 16:14
отечественное программное обеспечение успешно внедрено. для продолжение работы нажмите "смириться"
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