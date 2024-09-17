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    ТАСС: суд нашел у певицы Земфиры* три источника иностранного финансирования

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    Певица Земфира* (признана иноагентом) с 2021 по 2022 год получала финансирование от британской, немецкой и ирландской организаций. Об этом 17 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на решение Замоскворецкого суда Москвы по иску артистки о снятии с нее иноагентского статуса.

    По данным Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 августа 2022 года, Земфира Рамазанова с октября 2021 года по февраль 2022 года трижды получала финансирование от компании Orchard Enterprises NY Inc в Великобритании, говорится в судебных документах, с которыми ознакомилось агентство. В марте 2022 года певице поступило финансирование от немецкой кредитной организации, а с ноября 2021 года по май 2022 года — три раза от ирландской кредитной организации.

    Сама Земфира, согласно судебному решению, отрицала, что находится под иностранным влиянием. Решение Минюста о признании ее иностранным агентом она считает незаконным, необоснованным и нарушающим российские законы и нормы международного права. Певица также отмечала, что ей не направляли копию распоряжения Минюста, и о решении присвоить ей этот статус она узнала из официального сайта ведомства.

    Суд, впрочем, доводы певицы не принял. Он указал на неоднократное получение Земфирой иностранного финансирования и на то, что певица публиковала в соцсетях материалы, содержащие негативное мнение о боевых действиях на Украине и решениях российских властей.

    Напомним, Земфира подала иск с просьбой снять с нее статус иноагента в мае 2023 года. В июне того же года Замоскворецкий суд отклонил ее иск. Земфира безуспешно пыталась добиться отмены решения Минюста в апелляционной и кассационной инстанциях, а также подала жалобу в Мосгорсуд.

    * Земфира Рамазанова признана Минюстом иноагентом в феврале 2023 года

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