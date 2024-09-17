ТАСС: суд нашел у певицы Земфиры* три источника иностранного финансирования

Певица Земфира* (признана иноагентом) с 2021 по 2022 год получала финансирование от британской, немецкой и ирландской организаций. Об этом 17 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на решение Замоскворецкого суда Москвы по иску артистки о снятии с нее иноагентского статуса.



По данным Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 августа 2022 года, Земфира Рамазанова с октября 2021 года по февраль 2022 года трижды получала финансирование от компании Orchard Enterprises NY Inc в Великобритании, говорится в судебных документах, с которыми ознакомилось агентство. В марте 2022 года певице поступило финансирование от немецкой кредитной организации, а с ноября 2021 года по май 2022 года — три раза от ирландской кредитной организации.