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    Земфира* подала иск с просьбой снять с нее статус иноагента

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    Певица Земфира Рамазанова, признанная Минюстом иноагентом в феврале 2023 года, подала иск с просьбой снять с нее этот статус. Соответствующая информация опубликована в картотеке Замоскворецкого районного суда Москвы.

    Согласно карточке дела, иск был зарегистрирован 10 мая. Судьей назначена Наталья Хайретдинова — в декабре 2022 года она отклонила иск политика Ильи Яшина**, также требовавшего исключить его из списка иноагентов.

    Согласно аргументам Минюста, Земфира выступала с концертами в «недружественных странах», получала поддержку от иностранных источников, выступала против боевых действий на Украине.

    * Земфира Рамазанова признана Минюстом иноагентом в феврале 2023 года.

    **Илья Яшин признан Минюстом иноагентом в июле 2022 года.

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