Земфира* подала иск с просьбой снять с нее статус иноагента

Певица Земфира Рамазанова, признанная Минюстом иноагентом в феврале 2023 года, подала иск с просьбой снять с нее этот статус. Соответствующая информация опубликована в картотеке Замоскворецкого районного суда Москвы.



Согласно карточке дела, иск был зарегистрирован 10 мая. Судьей назначена Наталья Хайретдинова — в декабре 2022 года она отклонила иск политика Ильи Яшина**, также требовавшего исключить его из списка иноагентов.



Согласно аргументам Минюста, Земфира выступала с концертами в «недружественных странах», получала поддержку от иностранных источников, выступала против боевых действий на Украине.

