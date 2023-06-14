Земфиру* отказались лишить статуса иноагента

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск певицы Земфиры* (признана иноагентом). Она требовала признать незаконным решение Минюста РФ о включении ее в перечень иноагентов. Об этом 14 июня сообщает ТАСС.



По данным Минюста, Федеральная служба по финансовому мониторингу предоставила справку, из которой следует, что Земфира «неоднократно получала финансовую поддержку от иностранных источников». Там также отметили, что певица размещала в своих соцсетях «публикации, в которых выражала несогласие с действиями России и осуждала» проведение СВО.



Представитель Земфиры заявил, что не может прокомментировать данные относительно якобы полученных денег, так как «документы закрыты, и нам их не предоставляют». Известно лишь, что эти средства «получены из немецкой и ирландской кредитной организации».

