    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 4

    2 м/с, южн

    759мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd80.97eur86.58

    Суд не стал считаться с «личным мнением» иноагентов Галкина* и Слепакова*

    2329
    20 комментариев

    Замоскворецкий районный суд в столице отклонил иски трех иноагентов к Минюсту 2 июня. Влияние «иностранных источников» на них слишком велико.

    Об отказе пишет MSK1. Оспорить решение Минюста, кроме блогера Ильи Варламова, пытались артист Максим Галкин и певец Семен Слепаков. Якобы они распространяли риторику «иностранных источников». В заседании по делу Галкина представитель Министерства отметил, что иноагентская плашка никак не повлияла на концертную деятельность артиста. Его адвокат указывал на конституционное право высказывать свое мнение, но суд доводы не принял.

    В заседании по делу Слепакова было упомянуто, что музыкант получил из-за рубежа за два года 300 млн рублей.

    *Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 20

    Алик-102 Июн 2023 в 13:13
    Попытка перестать быть либерально-достойным человеком провалилась
    +0−0
    chip102 Июн 2023 в 13:00
    Персонажи Г и С конечно полные иноагенты, но вот формулировка о полученных из за рубежа 300 млн зацепила, гражданину С из зарубежных банков поступили 300 млн - значит он иноагент, а гражданин Р вывел из страны десятки миллиардов, построил в Финляндии стадионы и отели, при этом он не иноагент, в чем логика?
    +6−2
    Гость02 Июн 2023 в 13:00
    Родина, друзья, это не ...опа президента
    +5−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    20
    close