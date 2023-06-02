Суд не стал считаться с «личным мнением» иноагентов Галкина* и Слепакова*

Замоскворецкий районный суд в столице отклонил иски трех иноагентов к Минюсту 2 июня. Влияние «иностранных источников» на них слишком велико.
Об отказе пишет MSK1. Оспорить решение Минюста, кроме блогера Ильи Варламова, пытались артист Максим Галкин и певец Семен Слепаков. Якобы они распространяли риторику «иностранных источников». В заседании по делу Галкина представитель Министерства отметил, что иноагентская плашка никак не повлияла на концертную деятельность артиста. Его адвокат указывал на конституционное право высказывать свое мнение, но суд доводы не принял.
В заседании по делу Слепакова было упомянуто, что музыкант получил из-за рубежа за два года 300 млн рублей.
*Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов