Стаж меньше месяца, отвлекся на телефон. 20-летний иностранец объяснил, как сбил каршерингом детей

20-летний гражданин Таджикистана обвиняется в наезде на двух детей на каршеринге в Москве. Его задержали и доставили в подразделение столичного СК, сообщает 17 сентября Следком.
ДТП произошло 16 сентября на Планерной улице. 13-летний мальчик погиб на месте, 12-летняя девочка госпитализирована в тяжелом состоянии. По предварительным данным прокуратуры Москвы, водитель двигался на запрещающий сигнал светофора.
прокуратура Москвы
Дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств). Иностранцу предъявлено обвинение. Он признал вину.
Юноша объяснил, что за рулём недавно: стаж вождения не больше месяца. Он рассказал, что не заметил детей на пешеходном переходе, так как отвлекся на телефон.