Стаж меньше месяца, отвлекся на телефон. 20-летний иностранец объяснил, как сбил каршерингом детей

20-летний гражданин Таджикистана обвиняется в наезде на двух детей на каршеринге в Москве. Его задержали и доставили в подразделение столичного СК, сообщает 17 сентября Следком.

ДТП произошло 16 сентября на Планерной улице. 13-летний мальчик погиб на месте, 12-летняя девочка госпитализирована в тяжелом состоянии. По предварительным данным прокуратуры Москвы, водитель двигался на запрещающий сигнал светофора.