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    Стаж меньше месяца, отвлекся на телефон. 20-летний иностранец объяснил, как сбил каршерингом детей

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    20-летний гражданин Таджикистана обвиняется в наезде на двух детей на каршеринге в Москве. Его задержали и доставили в подразделение столичного СК, сообщает 17 сентября Следком.

    ДТП произошло 16 сентября на Планерной улице. 13-летний мальчик погиб на месте, 12-летняя девочка госпитализирована в тяжелом состоянии. По предварительным данным прокуратуры Москвы, водитель двигался на запрещающий сигнал светофора.

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    прокуратура Москвы

    Дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств). Иностранцу предъявлено обвинение. Он признал вину.

    Юноша объяснил, что за рулём недавно: стаж вождения не больше месяца. Он рассказал, что не заметил детей на пешеходном переходе, так как отвлекся на телефон.

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