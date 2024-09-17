Школьник попал под колёса Renault на севере Петербурга. Он переходил дорогу не там, где следует

Юный пешеход забыл о правилах дорожного движения и угодил в аварию в Калининском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 17 сентября.

Восьмиклассник пытался перейти Кондратьевский проспект у дома № 79 накануне незадолго до семи часов вечера. По предварительным данным, он вышел на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Избежать столкновения не удалось 62-летнему водителю Renault Kangoo.

Школьника, который живёт и учится неподалёку от места ДТП, увезли в больницу с переломом лодыжки. Медики оценивают его состояние как среднетяжёлое.