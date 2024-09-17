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Происшествия Школьник попал под колёса Renault на севере Петербурга. Он переходил дорогу не там, где следует

Школьник попал под колёса Renault на севере Петербурга. Он переходил дорогу не там, где следует

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4 комментария

Юный пешеход забыл о правилах дорожного движения и угодил в аварию в Калининском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 17 сентября.

Восьмиклассник пытался перейти Кондратьевский проспект у дома № 79 накануне незадолго до семи часов вечера. По предварительным данным, он вышел на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Избежать столкновения не удалось 62-летнему водителю Renault Kangoo.

Школьника, который живёт и учится неподалёку от места ДТП, увезли в больницу с переломом лодыжки. Медики оценивают его состояние как среднетяжёлое.

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Комментарии
4
Повестка дна
17 сентября 2024, 10:17
Школьники теперь вообще не слишком ценят жизнь. Может они что-то знают?
Отец Родной
17 сентября 2024, 09:37
Родителей на пару лет на поселение
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