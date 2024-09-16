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Происшествия В Ленобласти подросток врезался в леску для сушки белья. На его шее остался длинный шрам

В Ленобласти подросток врезался в леску для сушки белья. На его шее остался длинный шрам

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10 комментариев

В Приозерском районе Ленинградской области подросток не заметил веревку от сушки для белья и врезался в нее на бегу. Теперь у него на шее остался шрам в несколько сантиметров длиной. Об этом сообщили жители поселка Громово в местном паблике.

Как сообщили 47news, веревки в поселке появились в ходе благоустройства, которое завершилось 1 сентября. Сам же инцидент произошел в субботу, 14-го. В местной администрации заявляют, что сушилка для белья находится в стороне от детской площадки, натянуты на ней не лески, а веревки, а в произошедшем виноват исключительно подросток.

«Нормально просматриваются», — приводят 47news слова местных чиновников.

ЧП местные жители бурно обсуждают в соцсетях. Они отмечают, что натянутые лески плохо видны в темное время суток.

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Комментарии
10
В д. Гадюкино - дожди.
16 сентября 2024, 19:57
Не понял. Там жителям свои трусы больше негде сушить?
Панкихой
16 сентября 2024, 19:32
Похоже на забор Освенцима.
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