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    В Минздраве Челябинской области рассказали о состоянии пострадавших при нападении в школе № 68

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    Один ребенок и один взрослый, пострадавшие при нападении в школе № 68 Челябинска, находятся в больнице и в оперативном лечении не нуждаются. Об этом сообщает днем 16 сентября Министерство здравоохранения региона.

    Еще двое несовершеннолетних, получивших ранения, были прооперированы — их состояние оценивается как стабильное.

    Ранее сегодня в филиале № 3 коррекционной школы № 68 Челябинска произошло нападение: один из учеников напал на одноклассников и учителей с молотком: пострадали четыре человека (два мальчика, одна девочка и 57-летняя учительница, которая пыталась остановить нападавшего и защитить других детей). Сообщалось, что два мальчика находятся в больнице в тяжелом состоянии с травмами головы и со сломанными пальцами на руках, девочка — в коме.

    Бабушка пострадавшей девочки рассказывала, что ее внучка находилась в реанимации в шоковом состоянии. Учительнице сделали МРТ и направили в нейрохирургию.

    Нападавший также собирался навредить и самому себе. Семиклассник пытался покончить с собой в туалете школы уже после того, как ранил сверстников. Тем не менее нападавшего остановили и задержали сотрудники Росгвардии, прибывшие на вызов.

    После нападения на сверстников и учителя 13-летнего подростка определили в психоневрологическую больницу. Диагноз пока не поставили, но у школьника обнаружили поверхностный порез руки. При этом ранее напавший на сверстников два месяца лечился в психбольнице, а вышел из нее летом. Меж тем силовики вывели из дома мать нападавшего подростка. Предполагается, что её увезли на допрос, как и отца.

    СК показал комнату подростка, подозреваемого в нападении.

    Все последние подробности о ЧП — в материале «Фонтанки».

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