В Минздраве Челябинской области рассказали о состоянии пострадавших при нападении в школе № 68

Один ребенок и один взрослый, пострадавшие при нападении в школе № 68 Челябинска, находятся в больнице и в оперативном лечении не нуждаются. Об этом сообщает днем 16 сентября Министерство здравоохранения региона.



Еще двое несовершеннолетних, получивших ранения, были прооперированы — их состояние оценивается как стабильное.

Ранее сегодня в филиале № 3 коррекционной школы № 68 Челябинска произошло нападение: один из учеников напал на одноклассников и учителей с молотком: пострадали четыре человека (два мальчика, одна девочка и 57-летняя учительница, которая пыталась остановить нападавшего и защитить других детей). Сообщалось, что два мальчика находятся в больнице в тяжелом состоянии с травмами головы и со сломанными пальцами на руках, девочка — в коме.

