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Происшествия Под Нижним Новгородом горят 35 тысяч квадратных метров мусорной свалки

Под Нижним Новгородом горят 35 тысяч квадратных метров мусорной свалки

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Крупный пожар на полигоне твердых бытовых отходов произошел в Нижегородской области. За ночь он разросся до 35 тысяч квадратных метров. Выяснение обстоятельств взяла на контроль региональная прокуратура.

Вечером 15 сентября на полигоне ТБО «Ситиматик — Нижний Новгород» вблизи деревни Скородум загорелся мусор, сообщили 16 сентября в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области. На месте до сих пор продолжают бороться с огнем. По словам главы Городецкого района Александра Мудрова, все силы направлены на защиту лесополосы, пишет NN.RU. Накануне в помощь пожарным был создан волонтерский отряд. Сегодня на месте будет работать специальная лаборатория, специалисты которой проведут замеры воздуха на предмет опасных выбросов. Развернут оперативный штаб.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова отметила, что на этот полигон свозят отходы промышленных предприятий со всей Нижегородской области. По ее словам, ведомство проверяло объект всего несколько недель назад и выявило серьезные нарушения. По информации NN.RU, полигоны «Ситиматик» в Нижегородской области не раз оказывались в центре скандалов.

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Прокуратура Нижегородской области контролирует установление обстоятельств пожара и устранение последствий. Ведомство также даст оценку исполнению законодательства о пожарной безопасности.

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