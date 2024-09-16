Под Нижним Новгородом горят 35 тысяч квадратных метров мусорной свалки

Источник: Светлана Радионова / Telegram

Крупный пожар на полигоне твердых бытовых отходов произошел в Нижегородской области. За ночь он разросся до 35 тысяч квадратных метров. Выяснение обстоятельств взяла на контроль региональная прокуратура.

Вечером 15 сентября на полигоне ТБО «Ситиматик — Нижний Новгород» вблизи деревни Скородум загорелся мусор, сообщили 16 сентября в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области. На месте до сих пор продолжают бороться с огнем. По словам главы Городецкого района Александра Мудрова, все силы направлены на защиту лесополосы, пишет NN.RU. Накануне в помощь пожарным был создан волонтерский отряд. Сегодня на месте будет работать специальная лаборатория, специалисты которой проведут замеры воздуха на предмет опасных выбросов. Развернут оперативный штаб.

Источник: Прокуратура Нижегородской области

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова отметила, что на этот полигон свозят отходы промышленных предприятий со всей Нижегородской области. По ее словам, ведомство проверяло объект всего несколько недель назад и выявило серьезные нарушения. По информации NN.RU, полигоны «Ситиматик» в Нижегородской области не раз оказывались в центре скандалов.

1 из 2 Источник: Светлана Радионова / Telegram

Прокуратура Нижегородской области контролирует установление обстоятельств пожара и устранение последствий. Ведомство также даст оценку исполнению законодательства о пожарной безопасности.