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Политика «Политическая борьба обостряется, разные методы задействуются»: в Кремле прокомментировали новое покушение на Трампа

«Политическая борьба обостряется, разные методы задействуются»: в Кремле прокомментировали новое покушение на Трампа

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1 комментарий

В Кремле отмечают обострение внутренней политической борьбы в США накануне президентских выборов. Об этом 16 сентября сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя сообщения о новом покушении на Дональда Трампа.

«Это не совсем наше дело», отметил Песков, но добавил, что в Кремле «внимательно наблюдают за той информацией, которая поступает из США».

«Видим, насколько там напряженная обстановка <...> политическая борьба обостряется, самые разные методы задействуются», заявил представитель Кремля. «Мы за этим внимательно наблюдаем, но никоим образом в это не вмешиваемся», подчеркнул Песков, обратив внимание на то, что РФ и ранее никогда не вмешивалась во внутриполитические дела США.

«Здесь надо думать не нам, а спецслужбам США», сказал Песков на брифинге, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что мужчина, задержанный после предполагаемой попытки покушения на Дональда Трампа, — 58-летний Райан Уэсли Раут — якобы бывал на Украине и имеет активную позицию относительно украинского конфликта.

В воскресенье, 15 сентября, когда Трамп играл в гольф на своем поле в Уэст-Палм-Бич во Флориде, агент Секретной службы заметил ствол винтовки, торчащий из кустов. Мужчину удалось задержать благодаря свидетелю, Трамп не пострадал.

Это второе покушение на Трампа чуть больше чем за два месяца. Первое покушение было совершено 13 июля во время предвыборного митинга. В политика стреляли с крыши соседнего здания, пуля задела его ухо. Один участник митинга погиб, двое были тяжело ранены. Предполагаемого стрелка ликвидировали.

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Дмитрий Песков Кремль РФ Дональд Трамп Покушение Комментарий
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Комментарии
1
altnec
16 сентября 2024, 12:54
Поддерживаю позицию гражданина РФ: - "Нанесение ущерба бюджету МО приводит к уменьшению средств на обеспечение нужд армии и наносит вред обороноспособности государства. Полагаю, любой вред нанесенный бюджету МО надо называть государственной изменой. Таким и должно быть обвинение с пожизненным сроком без замены на СВО.. Если в УК сегодня нет такой статьи — надо срочно дополнить Кодекс, приняв соответствующий закон."
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