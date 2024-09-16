Президент НАСПГ: «До завода в Усть-Луге — три года в лучшем случае»

Завод в Усть-Луге по переработке и сжижению природного газа в лучшем случае начнет работать через три года. Об этом 16 сентября на полях СПГ форума поделился с «Фонтанкой» президент Национальной ассоциации сжиженного природного газа Павел Сарафанников.

«Завод еще не построен. На сегодняшний день там установлен резервуар, один из самых больших в мире, не окрашен, только смонтирован. До завода там года три в лучшем случае», — отметил Павел Сарафанников.

Строительство комплекса «Русхимальянса» (принадлежит «Газпрому» и «Русгаздобыче») началось в 2021 году, запуск в эксплуатацию был намечен на конец 2024-го. После ухода из России немецкого подрядчика Linde сроки реализации проекта сдвинулись из-за отсутствия в РФ технологий по производству оборудования для СПГ.