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Власть В России намерены ввести наказание за мошенничество с дипфейками

В России намерены ввести наказание за мошенничество с дипфейками

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7 комментариев

В России рассчитывают ввести уголовную ответственность за мошенничество с использованием дипфейков, сообщает 16 сентября РИА Новости. Такой законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов и глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

По данным издания, уголовную статью о мошенничестве (159 УК РФ) предлагают дополнить частью о преступлении, совершенном с использованием изображения или голоса потерпевшего (в том числе искусственно созданных).

Наказание за преступление может быть разным: штраф до 400 тысяч рублей или в размере зарплаты или другого дохода на период до двух лет, обязательные, исправительные или принудительные работы, лишение свободы на срок до шести лет.

Ярослав Нилов отметил, что законопроект введет в несколько статей УК РФ дополнительный квалифицирующий признак о применении технологий дипфейк. Речь идет об уголовных статьях о клевете, мошенничестве, вымогательстве и других.

Напомним, ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн отмечал, что закон будет работать против мошенников, которые, пользуясь технологией подмены лиц на видео и фото, могут похищать аккаунты или средства с банковских счетов.

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Комментарии
7
AndrewBarsik
16 сентября 2024, 12:05
Василич первым загремит.
Панкихой
16 сентября 2024, 11:48
Хорошо хоть не за дикфейки.
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