Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+16°

пасмурно, без осадков

ощущается как +17

1 м/c,

вос.

 770мм 92%
Подробнее
3 Пробки
USD 90,93
EUR 100,80
Погода на неделю: осень близко
Второе покушение на Трампа
Проект «Образование»
Борьба с вейпами
Тусовка у Дворцового
Насколько подорожают авто
Участники СВО в школе
Рейтинги «Фонтанки»
Общество Стало известно, за что Слепакова* признали иноагентом

Стало известно, за что Слепакова* признали иноагентом

2 804
7 комментариев

Минюст включил музыканта Семена Слепакова* в реестр иноагентов за исполнение антироссийских песен и стихов, в частности композиции «Колыбельная» от лица матери, потерявшей сына, якобы участвовавшего в СВО. Об этом сообщает 16 сентября РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«Тем самым Слепаков* высмеивает гибнущих российских солдат, принимавших участие в боевых действиях», — говорится в документах.

Кроме того, Слепаков на иностранном интернет-портале заявил, что считает Израиль своей родиной, и шутил про референдумы в городе с русскоязычным населением.

«Анализ распространяемых Слепаковым материалов позволяет сделать вывод об осуществлении им политической деятельности», — говорится в документах.

По данным Федеральной службы по финансовому мониторингу, артист «является получателем опосредованного иностранного финансирования одной операцией в январе 2021 года», а также «28 операциями с октября 2021 по декабрь 2022 года».

Слепаков пытался обжаловать свой статус в Верховном суде, но безуспешно. В заседании по его делу было упомянуто, что он получил из-за рубежа за два года 300 млн рублей. В июне он был оштрафован на 30 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

Во время пандемии коронавируса поклонники обвиняли Слепакова в том, что он «продался» власти после серии постов с критикой оппозиции. Однако после начала спецоперации артист сам стал оппозиционером и посвятил свое творчество критике СВО.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом в апреле 2023 года.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Семен Слепаков Иноагент Иноагенты
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY6
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
265031380
16 сентября 2024, 10:21
Всё сложнее жить в родной стране и оставаться приличным человеком.
281829644
16 сентября 2024, 10:19
Когда уже всех иноагентами признают, а? А то этот инфоповод уже порядком утомил...
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Чтобы не терять женщин: врачи рассказали, что должно входить в обследования женского здоровья в разном возрасте
14 сентября, 18:00
Новости компаний
Открытие первых комьюнити-центров для общения соседей — Setl Комьюнити
13 сентября, 15:46
Новости компаний
Сестрорецкий курорт обновил мобильный интернет
13 сентября, 14:35
ТОП 5
Новости компаний
«Черноморская винная неделя» в Краснодарском крае стартует 30 сентября
16 сентября, 10:00
Чтобы не терять женщин: врачи рассказали, что должно входить в обследования женского здоровья в разном возрасте
14 сентября, 18:00
Важней всего — порядок в доме
13 сентября, 18:00
В Выборгском районе завершили строительство жилой части крупного квартала у двух парков
13 сентября, 16:00
Открытие первых комьюнити-центров для общения соседей — Setl Комьюнити
13 сентября, 15:46
Беспроцентная рассрочка в сентябре от ЛСР
13 сентября, 15:10
Стартовали продажи видовых квартир в элитном жилом комплексе Grand View
13 сентября, 15:00
Сестрорецкий курорт обновил мобильный интернет
13 сентября, 14:35
Утром — кредит, вечером — первоначальный взнос
13 сентября, 13:35
«Главстрой Санкт-Петербург» выпустит первую профориентационную игру для малышей
13 сентября, 13:20
Как Мурино отметило день рождения
13 сентября, 11:15
Топ-менеджер «Ленстройтреста» стала одной из победительниц главной «волонтерской» премии Петербурга
12 сентября, 18:05