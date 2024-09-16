Стало известно, за что Слепакова* признали иноагентом

Минюст включил музыканта Семена Слепакова* в реестр иноагентов за исполнение антироссийских песен и стихов, в частности композиции «Колыбельная» от лица матери, потерявшей сына, якобы участвовавшего в СВО. Об этом сообщает 16 сентября РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Кроме того, Слепаков на иностранном интернет-портале заявил, что считает Израиль своей родиной, и шутил про референдумы в городе с русскоязычным населением.

По данным Федеральной службы по финансовому мониторингу, артист «является получателем опосредованного иностранного финансирования одной операцией в январе 2021 года», а также «28 операциями с октября 2021 по декабрь 2022 года».

Слепаков пытался обжаловать свой статус в Верховном суде, но безуспешно. В заседании по его делу было упомянуто, что он получил из-за рубежа за два года 300 млн рублей. В июне он был оштрафован на 30 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента.