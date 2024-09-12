К пробкам у Финляндского вокзала добавится ремонт на путях, а Обводный ограничат до зимы

С 14 сентября ремонт и другие работы отсыплют новых ограничений в шести районах Петербурга. Пробок добавят, например, в районе проспекта Римского-Корсакова, набережной Обводного канала и улицы Академика Лебедева.
Адмиралтейский район
Ремонт дороги с 14 по 15 сентября перекроет движение по проспекту Римского-Корсакова от площади Репина до Лоцманской улицы, сообщает 12 сентября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Объехать участок можно будет по площади Репина, Лоцманской улице и далее по проспекту Римского-Корсакова. Напомним, что до 29 сентября на участке Римского-Корсакова от Садовой улицы до Лоцманской улицы вместе с перекрестками проезд ограничен.
До 3 декабря из-за реконструкции газопровода ограничат проезд по набережной Обводного канала на участке от Лермонтовского проспекта до улицы Циолковского.
Выборгский район
Для ремонта трамвайных путей с 14 по 15 сентября закроют улицу Академика Лебедева от улицы Комсомола до Боткинской улицы, а также ограничат движение на участке от Боткинской улицы до Лесного проспекта, включая перекресток с Боткинской. Объезд предусмотрен по Литейному мосту, Арсенальной набережной, площади Ленина, Боткинской улице, улице Академика Лебедева, Большому Сампсониевскому проспекту, улице Комиссара Смирнова, Пироговской набережной и Гренадерской улице.
Колпинский район
В Понтонном до 1 октября из-за реконструкции тепловых сетей закроют движение по Станционной улице у пересечения с Фанерной улицей. Объехать можно будет по Волховстроевской, Станционной, Фанерной, Клубной, Парковой, Садовой, Ясельной улицам и улице Варвары Петровой.
Московский район
С 14 по 16 сентября для ремонта дороги ограничат движение по 5-му Предпортовому проезду от Пулковского шоссе до 7-го Предпортового проезда и закроют — в направлении от Пулковского к 7-му Предпортовому проезду. Напомним, что до 7 октября также ограничено движение по участку 5-го Предпортового проезда от улицы Галстяна до Пулковского шоссе, включая перекрестки.
Невский район
На один день 14 сентября для ремонта дороги ограничат проезд по улице Седова от улицы Дудко до проспекта Александровской Фермы.
А до 20 сентября дорожный ремонт ограничит движение по Зольной улице от Октябрьской набережной до улицы Большая Яблоновка.
Петроградский район
С 14 по 21 сентября для строительства газопровода ограничат движение по Северной дороге у «Зенит-Арены» на Крестовском острове — на участке от набережной Гребного канала до Яхтенного моста.