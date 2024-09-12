К пробкам у Финляндского вокзала добавится ремонт на путях, а Обводный ограничат до зимы

С 14 сентября ремонт и другие работы отсыплют новых ограничений в шести районах Петербурга. Пробок добавят, например, в районе проспекта Римского-Корсакова, набережной Обводного канала и улицы Академика Лебедева.



Адмиралтейский район

Ремонт дороги с 14 по 15 сентября перекроет движение по проспекту Римского-Корсакова от площади Репина до Лоцманской улицы, сообщает 12 сентября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Объехать участок можно будет по площади Репина, Лоцманской улице и далее по проспекту Римского-Корсакова. Напомним, что до 29 сентября на участке Римского-Корсакова от Садовой улицы до Лоцманской улицы вместе с перекрестками проезд ограничен.