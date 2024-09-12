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    К пробкам у Финляндского вокзала добавится ремонт на путях, а Обводный ограничат до зимы

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    С 14 сентября ремонт и другие работы отсыплют новых ограничений в шести районах Петербурга. Пробок добавят, например, в районе проспекта Римского-Корсакова, набережной Обводного канала и улицы Академика Лебедева.

    Адмиралтейский район

    Ремонт дороги с 14 по 15 сентября перекроет движение по проспекту Римского-Корсакова от площади Репина до Лоцманской улицы, сообщает 12 сентября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Объехать участок можно будет по площади Репина, Лоцманской улице и далее по проспекту Римского-Корсакова. Напомним, что до 29 сентября на участке Римского-Корсакова от Садовой улицы до Лоцманской улицы вместе с перекрестками проезд ограничен.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    До 3 декабря из-за реконструкции газопровода ограничат проезд по набережной Обводного канала на участке от Лермонтовского проспекта до улицы Циолковского.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Выборгский район

    Для ремонта трамвайных путей с 14 по 15 сентября закроют улицу Академика Лебедева от улицы Комсомола до Боткинской улицы, а также ограничат движение на участке от Боткинской улицы до Лесного проспекта, включая перекресток с Боткинской. Объезд предусмотрен по Литейному мосту, Арсенальной набережной, площади Ленина, Боткинской улице, улице Академика Лебедева, Большому Сампсониевскому проспекту, улице Комиссара Смирнова, Пироговской набережной и Гренадерской улице.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Колпинский район

    В Понтонном до 1 октября из-за реконструкции тепловых сетей закроют движение по Станционной улице у пересечения с Фанерной улицей. Объехать можно будет по Волховстроевской, Станционной, Фанерной, Клубной, Парковой, Садовой, Ясельной улицам и улице Варвары Петровой.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Московский район

    С 14 по 16 сентября для ремонта дороги ограничат движение по 5-му Предпортовому проезду от Пулковского шоссе до 7-го Предпортового проезда и закроют — в направлении от Пулковского к 7-му Предпортовому проезду. Напомним, что до 7 октября также ограничено движение по участку 5-го Предпортового проезда от улицы Галстяна до Пулковского шоссе, включая перекрестки.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Невский район

    На один день 14 сентября для ремонта дороги ограничат проезд по улице Седова от улицы Дудко до проспекта Александровской Фермы.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    А до 20 сентября дорожный ремонт ограничит движение по Зольной улице от Октябрьской набережной до улицы Большая Яблоновка.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Петроградский район

    С 14 по 21 сентября для строительства газопровода ограничат движение по Северной дороге у «Зенит-Арены» на Крестовском острове — на участке от набережной Гребного канала до Яхтенного моста.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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