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Происшествия Мышей жалко. В Петербурге арестован профессор лаборатории при ИТМО

Мышей жалко. В Петербурге арестован профессор лаборатории при ИТМО

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15 комментариев

Ведущему ученому химико-биологического кластера при ИТМО предъявлено хищение 20 млн рублей при исследовании лекарства для онкобольных. Уголовное дело касается сложной вакцины и обычных мышей. Подробности стали известны «Фонтанке» 12 сентября.

К ночи 11 сентября Куйбышевский районный суд Петербурга отправил под домашний арест на 23 дня 39-летнего профессора, директора химико-биологического кластера ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет ИТМО» (точной механики и оптики), сообщает 47news. По информации «Фонтанки», уголовное дело по мошенничеству возбуждено в Главном следственном управлении ГУ МВД. Расследование касается мошенничества, связанного с исследованием вакцины, разработанной в Москве.

В ИТМО данная научная лаборатория существует с 2014 года. Владимир Виноградов — обладатель престижной международной награды Ulrich Award (за достижения в области золь-гель технологий). В 2020 году он руководил десятком биомедицинских проектов. Говорилось о революции в лечении онкологии, он сотрудничал с Мариинской больницей.

По данным «Фонтанки», в 2021 году лаборатория Виноградова выиграла тендер, проведенный Федеральным государственным «Центром стратегического планирования и управления медико-биологическим рисками здоровью». В задании было указано проведение независимого изучения эффективности вакцины, способной подавлять раковые клетки при заболевании онкологией. По версии следствия, обвиняемые заведомо не собирались проводить работы, а закупив подопытных мышей, не проводили никаких экспериментов. После, усыпив мышей, они составили подложные акты о неэффективности предоставленной им вакцины, а полученные 20 млн рублей «израсходовали по своему усмотрению».

В материалах дела также указаны несколько сотрудников лаборатории Виноградова, которые успели выехать в США. Вскоре в отношении них начнется процедура подачи в розыск.

На мере пресечения в суде Владимир Виноградов признал вину. С репортажем можно ознакомиться в материале 47news.

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Комментарии
15
BobCat2
12 сентября 2024, 10:54
Что-то странная фабула обвинения. Раз подписан акт и выплачены деньги, значит есть отчёты, проводилась экспертиза результатов работ, комиссия приёмочная, мыши опять же были. И тут вдруг раз, и теперь это всё липа и сам обвиняемый всё признал, тем самым сам себе подписал приговор? Явно тут что-то за кадром осталось...
Koma2024
12 сентября 2024, 10:55
Интересно, сколько раз они так делали до этого?
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