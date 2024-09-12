Более 350 учеников обратились в суд с просьбой. Подробности дела бизнес-тренера Аяза Шабутдинова

Следователи МВД пока не установили всех соучастников преступной группы, в которую, как предполагается, входил Аяз Шабутдинов — блогер и бизнес-тренер, обвиняемый в серии мошенничеств в особо крупном размере. Об этом сообщает 12 сентября ТАСС со ссылкой на материалы дела.
В постановлении Мосгорсуда по апелляции на продление ему ареста говорится, что он «по месту регистрации не проживает, систематически менял место фактического проживания». И это стало одной из причин, почему его оставили в СИЗО. Медицинских противопоказаний к содержанию в СИЗО у Шабутдинова нет.
«Объективных данных, свидетельствующих о невозможности Шабутдинова содержаться под стражей в условиях следственного изолятора по состоянию здоровья, в представленных материалах не имеется», — сказано в решении Мосгорсуда.
Кроме того, в материалах дела говорится, что более трёх сотен его учеников попросили суд отпустить его под личное поручительство.
«Шабутдинов ранее не судим, скрываться не намерен, все паспорта выдал следствию. Стороной защиты представлено около 355 ходатайств о личном поручительстве студентов курсов, в которых последние ручались за правомерное поведение Шабутдинова», — сказано в постановлении суда.
Суд не согласился с доводами адвокатов и оставил блогера под стражей.
По данным МВД, Шабутдинов причастен к 90 с лишним эпизодам мошенничества с продажей курсов, они квалифицированы по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Второй обвиняемый — директор принадлежавшего Шабутдинову «Like центра» Василий Алексеев, скрывшийся из России. На счета Шабутдинова и имущество обоих сообщников наложен обеспечительный арест на общую сумму до 100 млн рублей. Вину фигурант не признает.