Более 350 учеников обратились в суд с просьбой. Подробности дела бизнес-тренера Аяза Шабутдинова

Следователи МВД пока не установили всех соучастников преступной группы, в которую, как предполагается, входил Аяз Шабутдинов — блогер и бизнес-тренер, обвиняемый в серии мошенничеств в особо крупном размере. Об этом сообщает 12 сентября ТАСС со ссылкой на материалы дела.



В постановлении Мосгорсуда по апелляции на продление ему ареста говорится, что он «по месту регистрации не проживает, систематически менял место фактического проживания». И это стало одной из причин, почему его оставили в СИЗО. Медицинских противопоказаний к содержанию в СИЗО у Шабутдинова нет.

