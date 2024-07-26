В Москве заочно арестовали еще одного фигуранта по делу Аяза Шабутдинова. Экс-директор «Like Центра» обвиняется в 92 преступлениях

Таганский районный суд Москвы заочно арестовал экс-гендиректора «Like Центра», принадлежащего блогеру Аязу Шабутдинову. Василий Алексеев обвиняется в 92 преступлениях, связанных с мошенничеством в особо крупном размере, сообщает 26 июля пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Алексееву избрали меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Однако экс-директор «Лайк Центра» скрылся от следствия и находится за пределами России. Его объявили в международный розыск.
«Срок (ареста) исчисляется с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории Российской Федерации», — поясняет пресс-служба московских судов.
Напомним, что блогеру, основателю и совладельцу бизнес-школы «Like Центр» Шабутдинову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по нескольким десяткам эпизодов, количество которых все множится. Еще в ноябре 2023 года речь шла о восьми преступлениях. В феврале 2024 года в отношении него возбудили семь новых уголовных дел, а в июне — еще пять.
Расследование по делу Шабутдинова связано с продажей бизнес-тренингов. По версии следствия, он вместе с коллегами «создавал у граждан ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам», что не соответствовало действительности.