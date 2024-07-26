В Москве заочно арестовали еще одного фигуранта по делу Аяза Шабутдинова. Экс-директор «Like Центра» обвиняется в 92 преступлениях

Алексееву избрали меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Однако экс-директор «Лайк Центра» скрылся от следствия и находится за пределами России. Его объявили в международный розыск.

«Срок (ареста) исчисляется с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории Российской Федерации», — поясняет пресс-служба московских судов.

Напомним, что блогеру, основателю и совладельцу бизнес-школы «Like Центр» Шабутдинову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по нескольким десяткам эпизодов, количество которых все множится. Еще в ноябре 2023 года речь шла о восьми преступлениях. В феврале 2024 года в отношении него возбудили семь новых уголовных дел, а в июне — еще пять.