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    В Москве заочно арестовали еще одного фигуранта по делу Аяза Шабутдинова. Экс-директор «Like Центра» обвиняется в 92 преступлениях

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    Таганский районный суд Москвы заочно арестовал экс-гендиректора «Like Центра», принадлежащего блогеру Аязу Шабутдинову. Василий Алексеев обвиняется в 92 преступлениях, связанных с мошенничеством в особо крупном размере, сообщает 26 июля пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

    Алексееву избрали меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Однако экс-директор «Лайк Центра» скрылся от следствия и находится за пределами России. Его объявили в международный розыск.

    «Срок (ареста) исчисляется с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории Российской Федерации», — поясняет пресс-служба московских судов.

    Напомним, что блогеру, основателю и совладельцу бизнес-школы «Like Центр» Шабутдинову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по нескольким десяткам эпизодов, количество которых все множится. Еще в ноябре 2023 года речь шла о восьми преступлениях. В феврале 2024 года в отношении него возбудили семь новых уголовных дел, а в июне — еще пять.

    Расследование по делу Шабутдинова связано с продажей бизнес-тренингов. По версии следствия, он вместе с коллегами «создавал у граждан ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам», что не соответствовало действительности.

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