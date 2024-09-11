Водителей предупреждают о возможных перекрытиях на ЗСД из-за проезда кортежей

Западный скоростной диаметр может присоединиться к дорожным ограничениям из-за культурного форума, который открылся в Петербурге 11 сентября. Водителей просят следить за ситуацией по навигаторам и табло.
В течение дня 12 сентября ЗСД с высокой вероятностью будет сильно востребован для проезда участников и гостей культурного форума в Петербурге, в том числе для спецтранспорта, сообщает пресс-служба «Магистрали северной столицы». В связи с этим возможны кратковременные ограничения движения на южных участках ЗСД.
Ограничения вводятся профильными государственными органами на время проезда организованных колонн и снимаются, как только те проезжают. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута, следить за сообщениями на табло переменной информации и пользоваться навигационными сервисами.
X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 14 сентября. «ЗСД — один из основных элементов системы транспортного обеспечения Санкт-Петербургского культурного форума», — отмечают в МСС. Для проведения форума перекрывают и улицы в центре Петербурга.
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