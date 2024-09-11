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Авто Город Водителей предупреждают о возможных перекрытиях на ЗСД из-за проезда кортежей

Водителей предупреждают о возможных перекрытиях на ЗСД из-за проезда кортежей

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3 комментария

Западный скоростной диаметр может присоединиться к дорожным ограничениям из-за культурного форума, который открылся в Петербурге 11 сентября. Водителей просят следить за ситуацией по навигаторам и табло.

В течение дня 12 сентября ЗСД с высокой вероятностью будет сильно востребован для проезда участников и гостей культурного форума в Петербурге, в том числе для спецтранспорта, сообщает пресс-служба «Магистрали северной столицы». В связи с этим возможны кратковременные ограничения движения на южных участках ЗСД.

Ограничения вводятся профильными государственными органами на время проезда организованных колонн и снимаются, как только те проезжают. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута, следить за сообщениями на табло переменной информации и пользоваться навигационными сервисами.

X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 14 сентября. «ЗСД — один из основных элементов системы транспортного обеспечения Санкт-Петербургского культурного форума», — отмечают в МСС. Для проведения форума перекрывают и улицы в центре Петербурга.

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Петербург ЗСД Ограничения движения транспорта Культурный форум
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Комментарии
3
Koma2024
11 сентября 2024, 17:02
Шо, опять?(с) А мне так понравился форум на Дальнем Востоке, нельзя опять там?
iayaaz
11 сентября 2024, 17:41
очередное развлекательное гуано за счет тупого обывателя...
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