Водителей предупреждают о возможных перекрытиях на ЗСД из-за проезда кортежей

Западный скоростной диаметр может присоединиться к дорожным ограничениям из-за культурного форума, который открылся в Петербурге 11 сентября. Водителей просят следить за ситуацией по навигаторам и табло.

В течение дня 12 сентября ЗСД с высокой вероятностью будет сильно востребован для проезда участников и гостей культурного форума в Петербурге, в том числе для спецтранспорта, сообщает пресс-служба «Магистрали северной столицы». В связи с этим возможны кратковременные ограничения движения на южных участках ЗСД.