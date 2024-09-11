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Город Одно из старейших зданий Выборга — Старый кафедральный собор — законсервируют

Одно из старейших зданий Выборга — Старый кафедральный собор — законсервируют

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В Выборге началась консервация и музеефикация Старого кафедрального собора XV века, сообщает 11 сентября администрация Ленинградской области.

Задача — вывести собор из аварийного состояния. Реставраторы разберут аварийные участки, где стена разваливается, укрепят и обеспечат безопасность, чтобы их состояние не ухудшалось. Воссоздание собора в объеме не предусмотрено. «Именно консервируем с сохранением всех исторических эпох существующей постройки», — рассказал зампред правительства Ленобласти Владимир Цой. На всей территории собора и примыкающих участках расположены захоронения в несколько уровней, в том числе крипты — выложенные из кирпича полости. Их тоже сохранят, работы запланированы на следующий год.

После завершения консервационных работ, как предполагается, доступ к собору будет открыт. Планируется сделать благоустроенные дорожки, монастырский сад (какой, вероятно, и был здесь когда-то), а также воссоздать ограду собора по сохранившемуся образцу.

Старый кафедральный собор — одна из древнейший построек в центре Выборга. Его возвели в XV веке, он последовательно был католическим, лютеранским и православным. Сейчас от него сохранились только стены и бывшая колокольня, известная как Часовая башня. Последний раз он подвергся разрушениям во время Советско-финской войны в 1939 году. Есть предположения, что в храме захоронен Микаэль Агрикола — первый лютеранский епископ Финляндии и первый переводчик Библии на финский язык.

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