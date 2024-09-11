Спустя два года жителю Парголово припомнили «минирование» ЛАЭС

Сотрудники полиции задержали пенсионера из Парголово. Ночь мужчина провел в отделе, а затем уехал в ИВС. «Фонтанка» смеет предполагать, что гражданин до сих пор удивляется произошедшему с ним.



Дело в том, что задержали петербуржца по уголовному делу, которое было возбуждено ровно два года назад. В сентябре 2022 года неизвестный с мобильного телефона сообщил о заминировании Ленинградской АЭС. Спустя месяц в УМВД по Выборгскому району было возбуждено соответствующее уголовное дело.



Выйти на жителя Парголово удалось спустя два года. Наверняка он уже успел забыть о своем давнем хулиганстве. Удивительно, но с тех пор свой абонентский номер он не менял.

