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    Спустя два года жителю Парголово припомнили «минирование» ЛАЭС

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    Сотрудники полиции задержали пенсионера из Парголово. Ночь мужчина провел в отделе, а затем уехал в ИВС. «Фонтанка» смеет предполагать, что гражданин до сих пор удивляется произошедшему с ним.

    Дело в том, что задержали петербуржца по уголовному делу, которое было возбуждено ровно два года назад. В сентябре 2022 года неизвестный с мобильного телефона сообщил о заминировании Ленинградской АЭС. Спустя месяц в УМВД по Выборгскому району было возбуждено соответствующее уголовное дело.

    Выйти на жителя Парголово удалось спустя два года. Наверняка он уже успел забыть о своем давнем хулиганстве. Удивительно, но с тех пор свой абонентский номер он не менял.

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