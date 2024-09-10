Ремонт дороги перекроет Биржевой и съезд с Лиговского на Обводный

Дорожные работы, модернизация светофора и ремонт газопровода добавят ограничений и перекрытий в шести районах Петербурга. Изменения вступят в силу с 12 сентября, сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.



Василеостровский район

Ремонт дорожного покрытия на месяц изменит схему движения в районе Биржевой площади. До 15 октября:

перекроют Биржевой проезд от дома 4, литера А по Биржевой площади до Менделеевской линии;

закроют движение по Тифлисскому переулку у Биржевого проезда;

ограничат движение по Биржевому проезду от Менделеевской линии до дома 4, литера А по Биржевой площади.

Объехать перекрытия можно будет по Биржевой площади, Университетской набережной, Менделеевской линии Тифлисской улице.

Источник: ГАТИ Петербурга







Невский район

До 5 октября ограничат движение по улице Бабушкина на пересечении с Рабфаковской улицей. Там будут модернизировать светофор.

Источник: ГАТИ Петербурга







Приморский район

Для ремонта газопровода до 15 сентября закроют проезд по Чистяковской улице от Сегалевой улицы до железнодорожных путей.

Пушкинский район

С 12 по 13 сентября в поселке Александровская из-за ремонта дороги ограничат движение по улице Редкое Кузьмино от улицы Возрождения до Усть–Славянского шоссе. Одновременно закроют проезд по улице Редкое Кузьмино в направлении от улицы Дружбы к улице Третьей Пятилетки. Объехать участок можно будет по улице Дружбы, Южной улице, улицам Третьей Пятилетки и Редкое Кузьмино, Пулковской улице, улице Мира и улице Встреч.

Источник: ГАТИ Петербурга







Фрунзенский район

До 30 сентября из-за ремонта дорожного покрытия ограничат движение по Дунайскому проспекту и Дунайскому путепроводу от проспекта Космонавтов до Купчинской улицы.

Источник: ГАТИ Петербурга







Центральный район

Для ремонта дороги 12 сентября с 16:00 закроют съезд с Лиговского проспекта на набережную Обводного канала от Ново-Каменного моста до Предтеченского моста, а 13 сентября — съезд на набережную Обводного канала с Атаманской улицы. Объехать их можно будет по Лиговскому проспекту, Роменской улице, улице Черняховского, Кременчугской улице, набережной Обводного канала, Павлоградскому переулку, Ново-Каменному, Рузовскому и Предтеченскому мостам, Тамбовской улице и Курской улице.

Кроме того, до 15 октября ограничен проезд по набережной Обводного канала от Кременчугской улицы до улицы Константина Заслонова, включая перекрестки, съезды и боковой проезд набережной от Кременчугской до Атаманской улицы.

Источник: ГАТИ Петербурга





