«Россия должна быть готова к любому развитию обстановки»: Путин принял участие в самых масштабных учениях на море за три десятилетия

Президент России Владимир Путин 10 сентября в режиме телемоста принял участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения «Океан-2024». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

По словам главы государства, «Океан-2024» — это «самые масштабные учения на море за последние три десятилетия», и в них будут отработаны «самые сложные, приближенные к боевым, задачи», включая отработку защиты против «крупномасштабной агрессии» против России с моря. В качестве наблюдателей в них участвуют 15 стран, а корабли и авиация Народно-освободительной армии Китая примут участие в отработке «практических действий».

«Цель учений — детально проверить ключевые моменты боеготовности органов управления, частей и соединений Военно-морского флота и Военно-космических сил, определить слаженность их действий», заявил президент. По его словам, Россия продолжит укреплять Военно-морской флот, в том числе его стратегическую ядерную составляющую.

«Мы видим, что США любой ценой пытаются сохранить свое глобальное военно-политическое доминирование и, используя Украину, стремятся нанести стратегическое поражение нашей стране», — сказал верховный главнокомандующий и обвинил Соединенные Штаты в провоцировании гонки вооружений:

«Своими агрессивными действиями США стремятся сломать архитектуру безопасности и баланс сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и открыто заявляют о планах по развертыванию ракет средней и меньшей дальности в так называемых передовых зонах — островах в западной части Тихого океана и в некоторых странах АТР».

«Россия должна быть готова к любому развитию обстановки, а вооруженные силы должны обеспечивать надежную защиту суверенитета и национальных интересов страны», — добавил Путин, подчеркнув, что ВМФ играет ключевую роль в решении этой задачи.

Учения пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей и продлятся до 16 сентября.

Ранее утверждалось, что в стратегических учениях будет задействовано более 90 000 человек личного состава, более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, примерно 7 000 единиц вооружения, военной и спецтехники, а также более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил (ВКС).

