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    Более 90 тысяч человек и 400 кораблей: Минобороны РФ объявило о начале учений «Океан-2024»

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    5 комментариев

    В акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей начались учения «Океан-2024», которые продлятся до 16 сентября. Об этом 10 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

    Утверждается, что в стратегических учениях Военно-морского флота (ВМФ) будет задействовано более 90 000 человек личного состава, более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, примерно 7 000 единиц вооружения, военной и спецтехники, а также более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил (ВКС).

    К маневрам планируется привлечь оперативные группы МВД, МЧС, ФСБ, Нацгвардии и ФСО, «воинские контингенты от иностранных государств-партнеров РФ».

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин примет участие в военных учениях на этой неделе.

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    Океан-2024Минобороны РФУченияВМФВКС
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    Комментарии 5

    Torres10 Сен 2024 в 11:13
    а учений в Черном море разве не будет? там же самый важный флот стоит! не будет учений ВМФ РФ в Черном море, там будут учения ВМФ НАТО! или кому-то стало тепло в штанишках тем проводить учения?
    +2−0
    Zet10 Сен 2024 в 11:10
    зачем нужны учения, когда идут реальные боевые действия?
    но там, где опасно, флот опасается высовываться из гаваней...
    +5−1
    Patriot Rossii Гойда10 Сен 2024 в 10:48
    Вот сколько уже служивых для СВО!
    С учений обучившихся направить на фронт.
    Мобилизация не нужна.
    +6−0
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