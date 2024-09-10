Более 90 тысяч человек и 400 кораблей: Минобороны РФ объявило о начале учений «Океан-2024»

В акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей начались учения «Океан-2024», которые продлятся до 16 сентября. Об этом 10 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

Утверждается, что в стратегических учениях Военно-морского флота (ВМФ) будет задействовано более 90 000 человек личного состава, более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, примерно 7 000 единиц вооружения, военной и спецтехники, а также более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил (ВКС).