Путин примет участие в военных учениях на следующей неделе

Президент России Владимир Путин примет участие в военных учениях, которые состоятся на следующей неделе. Об этом
О том, где состоятся учения и какими они будут — стратегическими, оперативными или тактическими; войсковыми, командными, командно-штабными, штабными, тыловыми, специальными или опытными — не уточняется, равно как не называются их цели и задачи. Также не сообщается, будет ли президент участвовать в них лично — или по видеосвязи.
Это будут первые военные учения, в которых поучаствует президент России после смены министра обороны.
В сентябре 2022 года Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин наблюдал за ходом основного этапа стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» на полигоне Сергеевский в Приморье.