Путин примет участие в военных учениях на следующей неделе

Президент России Владимир Путин примет участие в военных учениях, которые состоятся на следующей неделе. Об этом 8 сентября рассказал ведущий программы «Москва. Кремль. Путин.» Павел Зарубин в своем телеграм-канале.



О том, где состоятся учения и какими они будут — стратегическими, оперативными или тактическими; войсковыми, командными, командно-штабными, штабными, тыловыми, специальными или опытными — не уточняется, равно как не называются их цели и задачи. Также не сообщается, будет ли президент участвовать в них лично — или по видеосвязи.