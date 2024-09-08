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    Путин примет участие в военных учениях на следующей неделе

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    Президент России Владимир Путин примет участие в военных учениях, которые состоятся на следующей неделе. Об этом 8 сентября рассказал ведущий программы «Москва. Кремль. Путин.» Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

    О том, где состоятся учения и какими они будут — стратегическими, оперативными или тактическими; войсковыми, командными, командно-штабными, штабными, тыловыми, специальными или опытными — не уточняется, равно как не называются их цели и задачи. Также не сообщается, будет ли президент участвовать в них лично — или по видеосвязи.

    Это будут первые военные учения, в которых поучаствует президент России после смены министра обороны.

    В сентябре 2022 года Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин наблюдал за ходом основного этапа стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» на полигоне Сергеевский в Приморье.

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    ПутинВоенные ученияПавел Зарубин
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