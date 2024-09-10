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    Собянин: пожар возник в жилом доме в Подмосковье после атаки БПЛА

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    В Раменском городском округе (Московская область) произошло возгорание в жилом доме при отражении атаки БПЛА. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «При отражении атаки в городе Раменское возгорание на уровне 11–12 этажей жилого дома», — говорится в посте столичного градоначальника.

    Сейчас на месте работают экстренные службы.

    Также осколки другого сбитого беспилотника упали в районе аэропорта Жуковский.

    За ночь в Раменском городском округе силами ПВО сбито пять беспилотников, летевших на Москву. В Подольском городском округе сбиты 4 БПЛА, один сбит в городском округе Коломна, два в — городском округе Домодедово, также отражена атака БПЛА в Люберцах.

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