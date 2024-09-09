Суд решил судьбу петербуржца, который «по указанию Зевса» набросился с ножом на полицейских

Санкт-Петербургский городской суд вынес постановление 36-летнему Евгению Олейнику, который обвинялся в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (3 эпизода). К мужчине применили принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, сообщает 9 сентября объединенная пресс-служба судов Петербурга.
«Фонтанка.ру»
Как установило следствие, утром 25 сентября 2023 года пьяный Олейник набросился на старшего инспектора ДПС. Дело было на перекрестке улиц Анисимова и Оборонной. Олейник нанес полицейскому пять ударов ножом в живот и шею. «Фонтанка» публиковала видео. Инспекторам пришлось убегать от невменяемого мужчины. Позже его задержали. В полиции мужчина уверял, что действовал по указанию Зевса.