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    Суд решил судьбу петербуржца, который «по указанию Зевса» набросился с ножом на полицейских

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    5 комментариев

    Санкт-Петербургский городской суд вынес постановление 36-летнему Евгению Олейнику, который обвинялся в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (3 эпизода). К мужчине применили принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, сообщает 9 сентября объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    «Фонтанка.ру»

    Как установило следствие, утром 25 сентября 2023 года пьяный Олейник набросился на старшего инспектора ДПС. Дело было на перекрестке улиц Анисимова и Оборонной. Олейник нанес полицейскому пять ударов ножом в живот и шею. «Фонтанка» публиковала видео. Инспекторам пришлось убегать от невменяемого мужчины. Позже его задержали. В полиции мужчина уверял, что действовал по указанию Зевса.

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    СудНабросился с ножом
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    Комментарии 5

    ProstoZloy09 Сен 2024 в 12:32
    "Инспекторам пришлось убегать от невменяемого мужчины."
    Это не женщинам в одиночных пикетах руки заламывать.
    +0−0
    26225520109 Сен 2024 в 12:26
    За бумажный стаканчик - пять лет , а потенциального убийцу с ножом - на лечение ... Перспективно
    +0−0
    Леонтий09 Сен 2024 в 12:09
    Печально что не завалили его.
    +1−0
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